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futebol

De virada, Inter de Milão vence o Hellas Verona pelo Italiano

Em noite do estreante Joaquín Correa, Inter de Milão consegue virada contra o Hellas Verona com três gols na segunda etapa...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 17:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 17:50
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Nesta sexta-feira, a Inter de Milão venceu novamente no Campeonato Italiano, desta vez ao bater o Hellas Verona por 3 a 1. A equipe da casa saiu na frente com Ilic, mas os atuais campeões viraram com gol de Lautaro Martínez e dois do estreante Joaquín Correa.
Veja a tabela do ItalianoZEBRA?Já no início do confronto desta sexta-feira, no Estádio Marc Antonio Bentegodi, a equipe da casa, o Hellas Verona, conseguiu sair na frente do placar. Aos quinze minutos de jogo, o meio-campista Ivan Ilic marcou o primeiro gol da partida.
EMPATEO gol de empate da Inter de Milão saiu apenas na segunda etapa, visto que a equipe não fez o suficiente no primeiro tempo para deixar tudo igual. Aos dois minutos da parte final, Lautaro Martínez colocou a bola dentro das redes para igualar o placar.
VIRADAO empate continuou no placar até perto do final do confronto, e a virada da Inter de Milão chegou aos 38 minutos da segunda etapa. O atacante Joaquín Correa, que havia entrado em campo aos 29 minutos, recebeu de Darmian para marcar mais um gol para o seu time.
NOITE DO ESTREANTEEm sua primeira partida como jogador da Inter de Milão, Joaquín Correa já havia feito o gol da virada após nove minutos em campo. O atacante argentino não estava contente e, nos acréscimos, ampliou para os visitantes e fechou o marcador.
SEQUÊNCIAO Hellas Verona enfrenta o Bologna às 13h (de Brasília) do dia 12 de setembro. A Inter de Milão entra em campo no mesmo dia e no mesmo horário para enfrentar a Sampdoria.

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