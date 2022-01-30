De virada e regido por Salah, Egito bate Marrocos na prorrogação e encara Camarões na semifinal da Copa Africana de Nações

Em uma partida emocionante, o Egito derrotou Marrocos por 2 a 1 na prorrogação pelas quartas de final da Copa Africana de Nações e encara Camarões na próxima fase. A equipe marroquina largou na frente com gol de pênalti de Boufal, mas Salah anotou o gol de empate na segunda etapa e deu assistência para Trézéguet anotar o tento da virada.VANTAGEM CHAVENo início da primeira etapa, Marrocos largou na frente do marcador após Boufal converter cobrança de pênalti. No entanto, o Egito buscou dar uma resposta, embora não tenha marcado gol. Aos 19 minutos, Ashraf encontrou espaço da entrada da área e bateu para grande defesa de Bounou. Aos 24 minutos, Fattoh aproveitou sobra de bola após cobrança da área e soltou uma bomba para outra intervenção do goleiro marroquino.
VOLTOU COM TUDOO Egito voltou com uma postura agressiva na segunda etapa e aos três minutos, Trézéguet, que entrou no intervalo, recebeu passe de Salah na área e finalizou com perigo, mas pela linha de fundo. No ataque seguinte, o camisa sete aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para grande defesa de Bounou, mas Salah aproveitou o rebote e mandou para o fundo das redes.
QUEM NÃO FAZ…No fim da segunda etapa, o Marrocos teve a chance de buscar a classificação para a semifinal, mas Aguerd aproveitou bola levantada na área e cabeceou para grande defesa de Gabal antes da bola carimbar a trave. Já no primeiro tempo da prorrogação, o Egito virou a partida após Salah fazer grande jogada aos nove minutos pelo lado direito, cruzar rasteiro e Trézéguet completar para o fundo das redes.