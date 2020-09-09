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futebol

De virada e com erros da arbitragem, Juventude vence Confiança e entra no G-4

Jaconero saiu atrás do marcador, mas ajustou a casa na etapa final e subiu na classificação...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 21:15

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 21:15
Crédito: Reprodução/SporTV
Na abertura da 9ª rodada da Série B, o Juventude venceu o Confiança por 3 a 1. O resultado levou o time da Papada ao 3º lugar, com 15 pontos. O Azulão é o 15º, com 7 pontos.Na próxima rodada, o Juventude recebe o Vitória, no Alfredo Jaconi. O Confiança faz jogo atrasado da 3ª rodada diante do Avaí, no Batistão.
O jogo
Mesmo fora de casa o Confiança iniciou o jogo melhor. Com velocidade, o time sergipano abria a defesa do Juventude e explorava os chutes de fora da área, que eram defendidos por Marcelo Carné.
A pressão do Confiança deu resultado aos 23 minutos. Na sobra da zaga, Jefferson pegou de primeira e Carné não alcançou, 1 a 0.
O gol deixou o visitante relaxado dentro de campo e o Juventude ganhou campo, mas faltava inspiração na hora de atacar e o empate não veio.
No segundo tempo o rumo do jogo mudou completamente. O Jaconero voltou pilhado do vestiário e impôs uma grande pressão. Aos 10 minutos, Dalberto aproveitou a bobeira do zagueiro, invadiu a área e parou no goleiro Jean. No rebote, Breno mandou para fora.
O gol parecia questão de tempo e ele veio aos 22 minutos. Dalberto acertou o poste e no rebote chutou para dentro da pequena área. Breno Lopes, em posição irregular, mandou para a rede e contou com a colaboração do bandeira que não viu impedimento, 1 a 1.
Com o placar empatado, o duelo ficou aberto e quem aproveitou a sua chance foi o Juventude. Gustavo Bochecha recebeu na entrada da grande área e bateu forte no canto. Sem chances para Jean, 2 a 1.
Nos minutos finais a arbitragem voltou a errar novamente. Matheus Mancini derrubou Capixaba fora da área, mas o juiz deu pênalti a favor do Juventude. Na cobrança, Renato Cajá bateu no canto esquerdo e deu números finais ao confronto, 3 a 1.

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