De virada e com erros da arbitragem, Juventude vence Confiança e entra no G-4

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Na abertura da 9ª rodada da Série B, o Juventude venceu o Confiança por 3 a 1. O resultado levou o time da Papada ao 3º lugar, com 15 pontos. O Azulão é o 15º, com 7 pontos.Na próxima rodada, o Juventude recebe o Vitória, no Alfredo Jaconi. O Confiança faz jogo atrasado da 3ª rodada diante do Avaí, no Batistão.

O jogo

Mesmo fora de casa o Confiança iniciou o jogo melhor. Com velocidade, o time sergipano abria a defesa do Juventude e explorava os chutes de fora da área, que eram defendidos por Marcelo Carné.

A pressão do Confiança deu resultado aos 23 minutos. Na sobra da zaga, Jefferson pegou de primeira e Carné não alcançou, 1 a 0.

O gol deixou o visitante relaxado dentro de campo e o Juventude ganhou campo, mas faltava inspiração na hora de atacar e o empate não veio.

No segundo tempo o rumo do jogo mudou completamente. O Jaconero voltou pilhado do vestiário e impôs uma grande pressão. Aos 10 minutos, Dalberto aproveitou a bobeira do zagueiro, invadiu a área e parou no goleiro Jean. No rebote, Breno mandou para fora.

O gol parecia questão de tempo e ele veio aos 22 minutos. Dalberto acertou o poste e no rebote chutou para dentro da pequena área. Breno Lopes, em posição irregular, mandou para a rede e contou com a colaboração do bandeira que não viu impedimento, 1 a 1.

Com o placar empatado, o duelo ficou aberto e quem aproveitou a sua chance foi o Juventude. Gustavo Bochecha recebeu na entrada da grande área e bateu forte no canto. Sem chances para Jean, 2 a 1.