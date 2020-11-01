De virada, CSA derrota o Náutico e entra no G-4

No estádio Rei Pelé, o CSA bateu o Náutico de virada por 3 a 1 e entrou no G-4 da Série B. Agora, o Azulão é o 4º colocado, com 28 pontos. O Timbu está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 19 pontos.Na próxima rodada, o CSA visita o Guarani, no Brinco de Ouro. O Náutico recebe o Avaí, nos Aflitos.
O duelo
Nem mesmo o mais otimista torcedor do Timbu imaginava um começo tão bom. Com apenas 7 minutos, a bola veio do lado esquerdo e encontro Erick, que completou o cruzamento para dentro da rede, 1 a 0.
O gol retraiu o time pernambucano e jogou o alagoano no ataque. Depois de perder algumas chances de empate, quando acertou a cabeça foi mortal. No cruzamento de Diego Renan, Bilu deixou tudo igual.
A virada veio nos minutos finais. Em novo levantamento, Pimpão desviou e Yago completou para balançar a rede, 2 a 1.
No começo da etapa final o CSA foi fulminante. Com apenas 7 minutos, Rafinha recebeu de Marquinhos e bateu cruzado, 3 a 1.
Com a vantagem garantida, o Azulão administrou com inteligência e quase fez o quarto. Pedro Lucas entortou Ronaldo Alves, entrou na grande área e chutou na saída do goleiro. A bola foi muito forte e saiu pela linha de fundo.