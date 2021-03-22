De virada, CRB vence o Botafogo-PB e chega ao 2º lugar do Grupo A da Copa do Nordeste

Pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, no estádio Rei Pelé, em Maceió, de virada, o CRB venceu o Botafogo-PB pelo placar de 2 a 1. Os gols da virada saíram no final do primeiro tempo e no começo etapa complementar. Com a vitória, os alagoanos subiram para segunda posição do Grupo A. Os paraibanos estão na vice lanterna do Grupo B.Na próxima rodada, CRB visita o Vitória, no estádio Barradão, dia 24 de março. Já Botafogo-PB recebe o Ceará, no estádio Almeidão, no dia 25 de março.
A partida
BOTAFOGO-PB AVASSALADORDisposto a sair da posição desconfortável que se encontra na tabela, o Botafogo-PB entrou voando no jogo. E essa postura da equipe paraibana acabou redundando em gol. Aos 3 minutos, em contra-ataque, Welton Felipe bateu forte, Edson Mardden defendeu, mas deu rebote. Ligado na jogada, Pablo aproveitou e abriu o placar: 1 a 0 para o Belo.
CRB VAI PARA CIMA EM BUSCA DO EMPATE, BELO OS CONTRA-ATAQUESO time do Galo foi com tudo em busca do empate e criou várias chances, mas Hyuri e Diego Torres desperdiçaram as oportunidades. Enquanto o CRB ia para cima, o time do Botafogo-PB teve todo o espaço possível para matar a partida no contra-ataque, e acabou pagando caro por isso.
FINALMENTE SAI O GOL DO CRBDe tanto insistir, o Galo conseguiu achar o gol de empate. Reginaldo levantou a bola na área, Lucão do Break subiu no último andar e acertou uma bela cabeçada para empatar a partida: 1 a 1, aos 38 minutos do primeiro tempo.
GOL DA VIRADA NO INÍCIO DO SEGUNDO TEMPOA etapa complementar nem tinha começado direito e o CRB já teve um pênalti marcado ao seu favor. Diego Torres foi para bola e bateu com maestria para virar a partida: 2 a 1 para o Galo, aos 2 minutos do segundo tempo.
CRB ADMINISTRA O RESULTADO E GARANTE MAIS TRÊS PONTOSApesar de ter diminuído o ritmo na etapa final, o CRB ainda teve algumas chances para ampliar om marcador. Mas Hyuri e Lucão do Break não conseguiram colocar a bola para dentro. O Botafogo-PB sentiu demais o gol e não teve forças para partir para cima e buscar o empate contra o time do Galo.
CRB 2 x 1 BOTAFOGO-PB – 4ª RODADA DA COPA DO NORDESTEEstádio: Rei Pelé, em Maceió (AL)Data: 21 de março de 2021, às 16h00 (de Brasília)Árbitro: Ranilton Oliveira de Sousa (MA)Assistentes: Antônio Fernando de Sousa Santos (MA) e Raphael Max Borges Pereira (MA)Cartões amarelos: Gum, Diego Ivo e Hyuri (CRB); Rogério (BOT)Cartões vermelhos: GOLS: Pablo 3’/1ºT (BOT), Lucão do Break 38’/1ºT (CRB) e Diego Torres 2’/2ºT
CRB (Técnico: Roberto Fernandes)Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Diego Ivo e Guilherme Romão; Claudinei, Dudu (Carlos Jatobá, aos 21’/2ºT) e Diego Torres, Luidy (Calyson, aos 21’/2ºT), Lucão do Break e Hyuri (Darli, aos 40’/2ºT).
BOTAFOGO-PB (Técnico: Marcelo Vilar)Felipe; Rodrigo Ramos (Lagoa, aos 29’/2ºT), Samuel Souza, Willian Machado e Tsunami (Lucas Gabriel, no intervalo); Rogério, Juninho, Marcos Aurélio, Pablo (Clayton, aos 24’/2ºT); Welton Felipe (Roniel, aos 24’/2ºT) e Rafael Oliveira (Sávio, aos 33’/2ºT).