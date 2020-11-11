De virada, Bélgica garante vitória sobre Suíça em amistoso

A Bélgica venceu a Suíça por 2-1, nesta quarta-feira, em um amistoso visando a preparação para Liga das Nações. Admir Mehmedi colocou os suíços na frente do marcador logo aos 12 minutos, mas os belgas viraram a partida com dois gols de Michy Batshuayi.

A Suíça conseguiu marcar logo aos 12 minutos, cpm Admir Mehmedi, aproveitando um corte errado de Bornauw. No segundo tempo, Batshuayi decidiu a partida. O atacante belga marcou aos 49’ e aos 70 minutos, em ambos os lances recebendo dentro da grande área, ganhando dos adversários e finalizando para o fundo das redes. A Bélgica agora volta suas atenções para Inglaterra e Dinamarca, próximos adversários na Liga das Nações, enquanto a Suíça terá pela frente Espanha e Ucrânia.