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futebol

De virada, Bélgica garante vitória sobre Suíça em amistoso

Seleção belga agora volta suas atenções para os jogos diante de Inglaterra e
Dinamarca, próximos adversários na Liga das Nações...

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 19:45

LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 19:45
Crédito: De virada, Bélgica venceu a Suíça em amistoso - AFP
A Bélgica venceu a Suíça por 2-1, nesta quarta-feira, em um amistoso visando a preparação para Liga das Nações. Admir Mehmedi colocou os suíços na frente do marcador logo aos 12 minutos, mas os belgas viraram a partida com dois gols de Michy Batshuayi.
A Suíça conseguiu marcar logo aos 12 minutos, cpm Admir Mehmedi, aproveitando um corte errado de Bornauw. No segundo tempo, Batshuayi decidiu a partida. O atacante belga marcou aos 49’ e aos 70 minutos, em ambos os lances recebendo dentro da grande área, ganhando dos adversários e finalizando para o fundo das redes. A Bélgica agora volta suas atenções para Inglaterra e Dinamarca, próximos adversários na Liga das Nações, enquanto a Suíça terá pela frente Espanha e Ucrânia.

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