De virada, Bayern de Munique vence Mainz 05 e abre boa vantagem na liderança da Bundesliga

O Bayern de Munique venceu de virada o Mainz 05 por 2 a 1 na Allianz Arena pela 15ª rodada da Bundesliga. Com o resultado, os Bávaros abriram uma vantagem de seis pontos na liderança, já que o Dortmund empatou fora de casa na rodada. Os gols da partida foram marcados por Comam e Musiala, pelo Bayern, e Onisiwo, pelo Mainz.> Veja a classificação da Bundesliga
MARCAÇÃO FORTE!O Mainz 05 tem a segunda melhor defesa da Bundesliga e a marcação forte foi fundamental para terminar a primeira etapa à frente do placar. O Bayern de Munique teve mais posse de bola, mas pouco finalizou com perigo ao gol de Zentner.
MAINZ NA FRENTE!O Mainz aproveitou o erro na saída de bola do Bayern de Munique e abriu o placar. Aos 21 minutos, Stach recebeu na esquerda, cruzou na área para Burkardt, que dividiu com o zagueiro Hernández e cruzou na medida para Onisiwo marcar de cabeça.
BAYERN IGUALA!O Bayern seguiu com a posse de bola e conseguiu furar a boa defesa adversária. Aos oito minutos da etapa final, Tolisso lançou na direita para a velocidade de Comam, que bateu forte para o gol e deixou tudo igual no placar.
VIROU!A defesa do Mainz cansou e a pressão do Bayern de Munique aumentou. Assim, a equipe achou o gol da virada. Aos 29 minutos, Sané recebeu na esquerda e inverteu para Pavard na direita, que tocou para trás para Musiala bater cruzado e virar o placar.
SEQUÊNCIAO Bayern de Munique volta a campo na terça-feira para enfrentar o Stuttgart, pela Bundesliga. Enquanto o Mainz 05 enfrenta o Hertha Berlin, também na terça-feira pelo Campeonato Alemão.