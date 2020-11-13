De virada, Avaí derrota o Paraná e mira vaga no G4

Crédito: (Reprodução/SporTV

Em mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Avaí e Paraná entraram em campo na noite desta sexta-feira (13), no estádio da Ressacada, pela 21ª rodada.

Com o placar de 2 a 1, os comandados de Geninho subiram para a 7ª colocação, somando agora 30 pontos. Já os comandados de Rogério Micale, por conta do revés fora de casa, acabaram mantendo seus 29 pontos, porém desceram para a 9ª posição.O jogo

Mesmo jogando longe de seus domínios, a equipe do Paraná iniciou o confronto já abrindo a contagem. Após dominar bem a bola, Renan Bressan mandou de trivela para o fundo das redes de Lucas Frigeri. 1 a 0.

Após sofrer o gol, a equipe do Avaí então passou a pressionar mais. Entretanto, até meados dos 25 minutos, apesar das boas chegadas como as de Leandrinho e Edílson, esse último cruzando com perigo na área rival, quase marcando para os comandados de Geninho igualar tudo na Ressacada, porém sofrendo um susto na bola de Higor Meritão que acabou pegando na trave.

Na sequência, o panorama do jogo era basicamente igual. Entretanto, mesmo com o Paraná criando as melhores chances, o Leão chegou ao empate já nos acréscimos, aos 47, com Romulo marcando um lindo gol em um chute de longa distância. 1 a 1.

Com os times retornando para o segundo tempo, apenas Rogério Micale optou por uma troca ao tirar Léo Castro e colocar em lugar Bruno Xavier. Diferente de como foi no primeiro tempo, o equilíbrio tomou conta nos primeiros 15 minutos, porém sem sucessos nas investidas com os goleiros não tendo muito trabalho.

Tentando ganhar espaço em campo e intensificar suas chegadas no campo de ataque, o Paraná não contava com o erro de seu próprio atleta para deixar o Avaí em vantagem. Após cobrança de falta de Edílson, o zagueiro Philipe Maia acabou cabeceando contra a própria meta, encobrindo o goleiro Alisson. Virada do Leão. 2 a 1.