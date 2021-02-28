futebol

De virada, Arsenal consegue importante vitória contra o Leicester

Gunners saíram perdendo no início de jogo, conseguiram virada ainda na primeira etapa e Willian teve grande atuação. Time está oito pontos atrás do West Ham...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 10:58

LanceNet

Crédito: Lacazette foi o autor do gol da virada do Arsenal (RUI VIEIRA / POOL / AFP
O Arsenal conseguiu derrotar o Leicester fora de casa e de virada por 3 a 1 pela Premier League. O time de Mikel Arteta começou perdendo, mas contou com grande dia de Willian de garçom e se aproximou do West Ham na briga pelo G4 do Campeonato Inglês.BOM INÍCIOLogo aos seis minutos, Tielemans roubou a bola pelo lado direito, invadiu a área sem marcação e finalizou cruzado para abrir o placar no King Power Stadium. O Leicester teve outra boa chance aos 20 minutos com Barnes fazendo jogada individual e soltando uma pancada de fora da área para boa defesa de Leno.
BOLA PARADASem ser criativo com a bola rolando, o Arsenal aproveitou muito bem as oportunidades que teve com a bola parada. Aos 39, Willian cobrou falta na cabeça de David Luiz e o brasileiro iniciou a reação dos Gunners fora de casa. Nos acréscimos, os visitantes viraram a partida com Lacazette marcando de pênalti.
GARÇOM​Na segunda etapa, o Leicester perdeu Barnes machucado logo nos primeiros minutos. O Arsenal aproveitou o bom momento e em rápido contra-ataque, Willian foi acionado pela esquerda e novamente atuou como garçom, serviu Pepe dentro da pequena área e o meia fez o gol que deu números finais ao confronto.

