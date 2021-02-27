De virada, Altos surpreende o Confiança e estreia com vitória na Copa do Nordeste

Em confronto disputado em Teresina, no estádio Lindolfo Monteiro, o time do Altos surpreendeu o Confiança, ao derrotá-lo por 2 a 1, de virada, na noite deste sábado.
Com o placar, o Jacaré conquistou seus primeiros três pontos na competição, e agora terá como adversário o Treze, sábado (6). Já o Dragão, com o revés fora de casa, não somou nenhum ponto, e tentará sua recuperação diante o CSA, domingo (7).
ALTOS INICIA O DUELO INDO PARA CIMA
Na busca por seu primeiro gol na competição, o Altos não queria saber de deixar o Confiança crescer no jogo. Com isso, até meados dos 15 minutos, era o time da casa quem mantinha o controle nas ações do jogo, conseguindo criar com Juninho Arcanjo, Manoel e Klenisson, porém em todas a defesa do Dragão acabou levando a melhor.
CONFIANÇA TENTA REAGIR APÓS PRESSÃO DO RIVAL E SAI NA FRENTE
Mas os comandados de Daniel Paulista não quiseram saber de apenas sofrer pressão. Sendo assim, também arriscou-se em seu campo de ataque, conseguindo criar boas chances como as de Lucas Barcelos e Rafael Vila, porém ambas sem sucesso.
Porém a insistência acabou dando certo. Com isso, aos 26 minutos, após cobrança de escanteio, a bola acabou tocando por último em Gean, fazendo contra, abrindo o marcador para o time visitante. 1 a 0.
JACARÉ NÃO SENTE O TENTO ADVERSÁRIO E VIRA O PLACAR
Mesmo atrás no duelo, os donos da casa, mantendo a calma, finalmente conseguiram encontrar o gol. E não somente um, mas dois na sequência. O primeiro, aos 40 minutos, foi marcado por Klenisson, após corte de cabeça de Marcelinha caindo nos pés do atacante. 1 a 1.
Animado, o Altos seguiu na pressão e, aos 43, ficou em vantagem. Em bonita jogada individual de Betinho, ao roubar a bola no erro do sistema defensivo do Confiança, a bola foi cruzada para Ray mandar para o fundo das redes de canhota. 2 a 1.
SEGUNDO TEMPO SEM ALTERAÇÕES NO PLACAR
Diferente do agito no placar como foi nos primeiros 45 minutos, os times não conseguiram mudanças no marcador no estádio Lindolfo Monteiro. Mesmo com uma certa insistência de ambos os lados, além de algumas alterações dos dois técnicos, poucos foram os lances de perigo para os goleiros, mantendo o resultado de 2 a 1 construído na etapa inicial, decretando a vitória da equipe do Piauí.
FICHA TÉCNICAALTOS x CONFIANÇA - 1ª RODADA DA COPA DO NORDESTE Estádio: Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI)Data: 27 de fevereiro de 2021, às 18h15 (de Brasília)Árbitro: Tiago Ramos de OliveiraAssistentes: Schumacher Marques Gomes e Luis Filipe Gonçalves CorreaCartões amarelos: Thiaguinho e Dos Santos (ALT)Cartões vermelhos: -
GOLS: Gean, 26'/1ºT (contra) (1-0); , Klenisson, 40'/1ºT (1-1); Ray, 43'/1ºT (2-1).
ALTOS (Técnico: Fernando Tonet)Marcelo; Gean, Reinaldo, Rafael e Tiaguinho; Ray (Netinho, aos 22'/2ºT), Dos Santos e Juninho (Roger Gaúcho, aos 14'/2ºT); Klenisson (Lucas Campos, aos 37'/2ºT), Manoel e Betinho.
CONFIANÇA (Técnico: Daniel Paulista)Rafael Santos; Caíque Sá, Luan, Nirley e Altemar; Vila, Serginho e Everton (Cristiano, aos 12'/2ºT); Marcelinho (Pedro Paraguai, aos 27'/2ºT; Adryan, aos 38'/2ºT), Lucas Barcelos e Willians.