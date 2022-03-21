De vexame a título: São Paulo oscilou desde a volta do jogo único nas quartas do Paulista

Desde 2020, o Campeonato Paulista adota o sistema de jogo único nas quartas de final. Ou seja, o time vencedor da partida se classifica diretamente para a penúltima etapa, a semifinal. O São Paulo, portanto, variou bastante em desempenho nos últimos dois anos em que esse sistema foi adotado. Em 2020, o Tricolor foi eliminado após um vexame contra a equipe do Mirassol.

A partida, no caso, aconteceu em julho de 2020, pouco tempo após a volta do futebol, paralisado na época em decorrência à Covid-19. O São Paulo, na época comandado por Fernando Diniz, perdeu por 3 a 2 contra o Mirassol no Morumbi.

Porém, o que mais chamou atenção na época foi o baixo desempenho do Tricolor contra o adversário, que contava com a saída de 18 jogadores durante a pandemia de coronavírus e jogou com um elenco que foi remontado às pressas. Zé Roberto, responsável por marcar dois gols contra o São Paulo, havia sido inscrito no Paulistão no dia anterior ao jogo. Os gols do Tricolor foram marcados por Pablo e Vitor Bueno.TABELA> Veja a tabela do Campeonato Paulista 2022 e simule os próximos jogosA situação se reverteu em 2021, quando o São Paulo não só avançou nas quartas de final da competição, como garantiu o título do estadual, após um jejum que estava sendo mantido desde 2005.

Na ocasião, a equipe disputou contra a Ferroviária, e garantiu a vitória com um placar de 4 a 2. Os gols do Tricolor ficaram na conta de Gabriel Sara, Liziero, Igor Vinícius e Pablo. Na época, o time era comandado por Hernán Crespo.A disputa garantiu a passagem direta para as semifinais, onde voltou a enfrentar o Mirassol, mas dessa vez com uma vitória de 4 a 0. A final ficou por conta do clássico contra o Palmeiras, que garantiu o título do Paulistão para o Tricolor paulista, com um placar de 2 a 0, sendo Luciano e Luan os autores dos gols.Agora, com um mesmo sistema de classificação, o São Paulo enfrentará o São Bernardo, no Estádio do Morumbi, na próxima terça-feira (21), às 20h30.