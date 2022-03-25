De treinos em campinho improvisado a base do Avaí: conheça a história de Arthur Chamonge

O elenco do Avaí Sub-20 se reapresentou aos treinamentos para a novatemporada onde, em meio promessas do Leão da Ilha para 2022, está oatacante Arthur Chamonge. E a sua história certamente é digna de inspiração, já que ele chegou a treinar em um campo construído pelo próprio avô, unicamente voltado para ajudar o neto a manter a forma até encontrar um clube.

Aos 19 anos de idade e com ânimo renovado, o atleta vive expectativa para as disputas do estadual e também e da Copa do Brasil.>O conteúdo do LANCE! está também no TikTok- Em 2021, tive uma boa sequência de jogos, mas acabei sofrendo uma lesãona coxa. Fiz um trabalho intenso de recuperação para ficar 100% o mais rápidopossível. Agora já estou muito bem fisicamente e ansioso para encarar osnovos desafios da temporada - afirmou.

Natural de Ipatinga (MG), o jovem tem um capítulo peculiar em sua trajetória.Em 2018, aos 15 anos, após deixar a base do Santos e ter uma breve passagem pelo Taubaté, seus pais precisaram se mudar da Baixada Santista (SP) e voltar a Minas Gerais por motivos de trabalho.

Foi durante este período que Arthur contou com a ajuda do avô para a construção do seu "centro de treinamento" particular.

- Meu avô é meu ídolo. Ele sempre me apoiou com meu sonho de ser jogador.Quando contei que precisaria voltar para Minas, ele logo começou a construirum campinho no seu sítio com as próprias mãos. Ele carregou e cravou nochão as traves de madeira e empurrou mais de mil vezes um carrinho cheio deterra até aplanar todo o terreno. Tudo isso para eu continuar treinando. Sãogestos que eu nunca vou esquecer e serei eternamente grato - declarou Arthursobre o episódio.

Após a fase de treinos no campo construído no sítio do avô, o atacante fez umteste para integrar a equipe do Avaí e foi aprovado. Em 2019, ele se mudousozinho para Santa Catarina e começou a jogar nas categorias de base doclube.

No início de 2020, antes da paralisação dos campeonatos devido à pandemia,o Avaí jogou um torneio quadrangular de pré-temporada. Na ocasião, Arthur fez dois gols e deu três assistências em apenas cinco jogos disputados, ainda pelo Sub-17.

O atacante também chegou a treinar com os profissionais e fez parte dacampanha do título Catarinense Sub-20 do último ano. Também em 2021, otime teve uma campanha de destaque na Copa do Brasil. O Leão da Ilhaeliminou o Palmeiras nas quartas de final e foi eliminado nas semifinais por 2 a1, no placar agregado, pelo Botafogo, que viria o ser vice-campeão do torneio.

Segundo o atleta, diante de feitos tão relevantes, a meta é continuar evoluindo:

- A campanha na Copa do Brasil foi muito boa, por pouco o time não chegou à final. Mas serviu como aprendizado para a gente começar esta temporada ainda mais forte. Estamos preparados e treinando com muita dedicação para chegar ainda mais longe neste ano.

De acordo com o calendário oficial da Federação Catarinense de Futebol (FCF), a Copa Santa Catarina Sub-20 tem previsão para começar já no próximo mês. Jáo Catarinense ocorre no segundo semestre, entre agosto e novembro. A Copado Brasil Sub-20 começa no dia 17 de agosto, segundo a CBF.