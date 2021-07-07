Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De treinador novo, Paulo Otávio projeta temporada 2021/2022 pelo Wolfsburg: 'Interessante'
futebol

De treinador novo, Paulo Otávio projeta temporada 2021/2022 pelo Wolfsburg: 'Interessante'

Lobos voltarão a jogar uma Liga dos Campeões; última vez aconteceu em 2015/2016
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 11:57

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 11:57

Crédito: Divulgação/Wolfsburg
Após cinco anos, o Wolfsburg voltará a jogar uma Liga dos Campeões da Europa, a terceira participação da equipe na história da competição. Eliminados em 2015/2016 pelo Real Madrid nas quartas de final, os alemães esperam repetir a boa campanha feita na última vez que disputou o maior torneio de clubes de todo o mundo.Titular absoluto e um dos pilares defensivos do Wolfsburg, o lateral-esquerdo brasileiro Paulo Otávio celebrou a chance de participar da Champions League pela primeira vez na sua carreira.
> Veja a tabela da Eurocopa
- Teremos uma temporada muito interessante pela frente. Muitos jogadores do elenco nunca jogaram uma Liga dos Campeões, assim como eu, e acredito que isso vai ser uma motivação a mais - disse o camisa 6, antes de completar:
- Vamos entrar para dar trabalho, fazer bons jogos, alçar grandes voos, e quem sabe repetir os feitos da última participação na Champions - admitiu.
De treinador novo, o Wolfsburg espera fazer uma boa Bundesliga. Quarto colocado em 2020/2021, os Lobos sonham em repetir os feitos da última temporada.
- Na Liga o objetivo é o mesmo, manter essa constância, assimilar o trabalho do novo treinador e buscar por em prática isso o quanto antes, para que possamos amadurecer dentro daquilo que ele nos passe, isso será primordial - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados