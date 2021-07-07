De treinador novo, Paulo Otávio projeta temporada 2021/2022 pelo Wolfsburg: 'Interessante'

Crédito: Divulgação/Wolfsburg

Após cinco anos, o Wolfsburg voltará a jogar uma Liga dos Campeões da Europa, a terceira participação da equipe na história da competição. Eliminados em 2015/2016 pelo Real Madrid nas quartas de final, os alemães esperam repetir a boa campanha feita na última vez que disputou o maior torneio de clubes de todo o mundo.Titular absoluto e um dos pilares defensivos do Wolfsburg, o lateral-esquerdo brasileiro Paulo Otávio celebrou a chance de participar da Champions League pela primeira vez na sua carreira.

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- Teremos uma temporada muito interessante pela frente. Muitos jogadores do elenco nunca jogaram uma Liga dos Campeões, assim como eu, e acredito que isso vai ser uma motivação a mais - disse o camisa 6, antes de completar:

- Vamos entrar para dar trabalho, fazer bons jogos, alçar grandes voos, e quem sabe repetir os feitos da última participação na Champions - admitiu.

De treinador novo, o Wolfsburg espera fazer uma boa Bundesliga. Quarto colocado em 2020/2021, os Lobos sonham em repetir os feitos da última temporada.