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Capixabão

De técnico novo, Espírito Santo recebe o engasgado Real Noroeste

Pelo jogo de ida das semifinais do Capixabão, o time de Vevé quer dar o troco no seu algoz do campeonato

Publicado em 16 de Março de 2018 às 21:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 21:48
De um lado, um treinador que estreia à frente do novo clube em um jogo importante. Do outro, um time engasgado diante do seu único carrasco do campeonato. O Espírito Santo recebe neste sábado, às 16h10, o Real Noroeste, no estádio Kleber Andrade, pelo jogo de ida das semifinais do Capixabão.
Esta será a primeira partida de Rafael Soriano com a camisa do Santão. O técnico já defendeu a Desportiva na primeira fase, portanto garante que já conhece bem o que terá pela frente nesta tarde.
O Real de Madison e o Santão de Soriano se enfrentam neste sábado Crédito: Wagner Chaló/Vitória e João Brito/ESFC
Enfrentei o Real pela Desportiva. De lá para cá o time deles mudou bastante, teve um crescimento muito grande, chegou brigando pela liderança até o final, não chegou à toa nessa segunda fase. Temos conhecimento do adversário, sabemos de sua competitividade e qualidade. Junto com os jogadores que jogaram contra eles, vamos procurar orientá-los da melhor forma para fazermos dois grandes jogos.
Já para o volante Maycon, é fundamental que o Espírito Santo não sofra gols no jogo de hoje. A gente tem que se preparar e ser inteligente nesses dois jogos. Procurar não tomar gol em casa e depois ir garantir a vaga fora de casa.
Classificado em segundo lugar, o Real amargou apenas uma derrota nos nove jogos da primeira fase e foi justamente para o Santão: perdeu por 2 a 0, dentro de casa, pela 2ª rodada.
A gente jogou desatento em casa, então o Vevé pediu muita marcação e atenção redobrada, principalmente na bola aérea deles. Essa derrota ficou entalada e sabemos que quem ganha o primeiro jogo praticamente já encaminhada a vaga. Vamos em busca da vitória fora de casa, garantiu o atacante Madison.

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