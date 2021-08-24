De sétimo à liderança, Evaristo Piza comemora boa fase do Manaus: 'Ter humildade e continuar trabalhando'

Crédito: Ismael Monteiro / Manaus FC

Os tempos mudaram radicalmente após a chegada de Evaristo Piza ao Manaus. Depois de assumir a equipe na nona rodada e na sétima colocação, com dois pontos a mais do que o primeiro time na zona de rebaixamento do grupo A, da Série C, a equipe comemora a liderança da chave, com 21 pontos conquistados e já almeja a classificação à segunda fase da competição nacional.

> Veja a tabela da Série CAo todo, Piza comandou a equipe em quatro jogos: foram três vitórias e apenas um empate. O Gavião também marcou sete vezes, - o que fez a equipe se tornar o melhor ataque do Grupo A e o segundo melhor geral - inclusive, com apenas três gols sofridos. Com tantos bons números e ótimo desempenho dentro de campo, Evaristo comentou sobre a boa fase do Manaus.

- Méritos totais dos atletas que assimilaram aquilo que vem sendo passado e conseguiram colocar em prática. Sabemos como é difícil disputar a Série C, mas também sabemos da qualidade que esse elenco tem. Acho que agora o momento é de ter humildade e continuar trabalhando para conseguir manter esses bons números - afirmou.

> Botafogo, Vasco e Cruzeiro: confira as probabilidades de acesso para a Série A

A vitória contra o Altos, no último sábado, também foi bastante comemorada pelo treinador. De acordo com Evaristo Piza, a equipe soube assimilar o que o jogo pedia e, com a bola rolando, se adaptou para sair com o resultado positivo.

- Alteramos algumas coisas no intervalo, mas logo que voltamos não estava acontecendo aquilo que tínhamos planejado. Então procurei colocar mais velocidade no jogo. Procurei colocar dois jogadores velocistas pelos lados do campo e tivemos êxito. Tomamos as decisões corretas e fomos coroados com a vitória - explicou.

Apesar da liderança, o treinador sabe da dificuldade que encontrará nesta reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C e, por isso, alerta sobre a importância de manter alto o nível de competitividade.