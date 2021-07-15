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futebol

De saída do São Paulo, Hernanes é o 5º maior artilheiro do clube no século

Meia deve definir o seu futuro nos próximos dias...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 06:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2021 às 06:25
Crédito: Rubens Chiri
A terceira passagem de Hernanes pelo São Paulo pode estar perto do fim. Pouco aproveitado pelo técnico Hernán Crespo, o meia de 36 anos de idade discute com o clube os últimos detalhes da rescisão do seu contrato.
Bicampeão brasileiro pelo Tricolor - 2007 e 2008 -, o Profeta - como é chamado carinhosamente pelo torcedor - é também um dos maiores artilheiros da equipe neste século. Mesmo atuando muitas vezes como volante, Hernanes acumula 56 gols em 330 partidas pelo time do Morumbi.
De 2001 pra cá, apenas quatro jogadores estufaram mais vezes as redes com a camisa são-paulina: Luís Fabiano, Rogério Ceni, França e Dagoberto. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO SÃO PAULO NESTE SÉCULO
1º – Luis Fabiano – 212 gols em 352 jogoS2º – Rogério Ceni – 112 gols em 906 jogos3º – França – 69 gols em 87 jogos4º – Dagoberto – 61 gols em 241 jogos5º – Hernanes – 56 gols em 330 jogos6º – Borges – 54 gols em 150 jogos7º – Kaká– 51 gols em 155 jogos8º - Alexandre Pato - 47 gols em 135 jogos9º – Washington – 45 gols em 86 jogos10º – Grafite – 40 gols em 98 jogos

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