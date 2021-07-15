De saída do São Paulo, Hernanes é o 5º maior artilheiro do clube no século

Crédito: Rubens Chiri

A terceira passagem de Hernanes pelo São Paulo pode estar perto do fim. Pouco aproveitado pelo técnico Hernán Crespo, o meia de 36 anos de idade discute com o clube os últimos detalhes da rescisão do seu contrato.

Bicampeão brasileiro pelo Tricolor - 2007 e 2008 -, o Profeta - como é chamado carinhosamente pelo torcedor - é também um dos maiores artilheiros da equipe neste século. Mesmo atuando muitas vezes como volante, Hernanes acumula 56 gols em 330 partidas pelo time do Morumbi.

De 2001 pra cá, apenas quatro jogadores estufaram mais vezes as redes com a camisa são-paulina: Luís Fabiano, Rogério Ceni, França e Dagoberto. Confira o top 10:

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