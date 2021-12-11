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De saída do São Paulo, Benítez posta mensagem enigmática

Meia argentino não deve permanecer no São Paulo e postou uma imagem dele jogando pelo clube com um emoji triste, em tom de despedida...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 12:13

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 12:13

O meia Martín Benítez, que está de saída do São Paulo, postou em seu Stories do Instagram, uma mensagem enigmática. Na imagem, o jogador aparece com a camisa do Tricolor e embaixo, o meia colocou um emoji com uma carinha triste, além de uma bandeira com as cores do São Paulo.
O empresário do jogador argentino, Adrian Castellanos, disse que o clube não possui condições financeiras de oferecer um novo vínculo ao atleta, que está perto de dar adeus ao Morumbi. A informação, divulgada inicialmente pelo GE, foi confirmada pelo LANCE! na última sexta-feira.
Ao total, Benítez disputou 42 partidas com a camisa são-paulina, marcando quatro gols e distribuindo seis assistências. Entretanto, ele enfrentou muitos problemas físicos ao longo do ano, primeiro sob o comando de Crespo e depois com Rogério Ceni, que assumiu a equipe na primeira quinzena de outubro.
Crédito: BeníteznãovaipermanecernoSãoPauloem2022(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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