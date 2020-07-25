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futebol

De saída do Manchester City, David Silva é elogiado por Guardiola

Jogador espanhol está em seus últimos jogos com a camisa do Manchester City e ainda não definiu onde atuará na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 13:45

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 13:45

Crédito: AFP
Um dos maiores jogadores da história da Premier League, David Silva fará sua última partida com a camisa do Manchester City pelo Campeonato Inglês neste domingo. Em final de contrato com o clube inglês, o 'Mago' não renovará seu vínculo e continuará sua carreira em outro clube.
O adversário será o Norwich, no Etihad Stadium, que estará vazio e não fará da despedida do jogador ainda mais completa sem a presença dos torcedores. Antes da partida, o técnico Pep Guardiola foi só elogios ao camisa 21.
- Sua etapa aqui foi extraordinária. Pelo número de jogos disputados, pela qualidade exibida, pelos títulos conquistados - disse Guardiola.
Ao todo, Silva conquistou 13 títulos com a camisa do Manchester City, em dez anos de clube. O jogador ainda pode conquistar a Liga dos Campeões, grande objetivo da equipe, e encerrar sua passagem com chave de ouro
- Ele está entre os cinco ou seis jogadores que fizeram deste clube o que é hoje. A cidade será eternamente grata a ele - concluiu Guardiola.

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