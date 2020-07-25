De saída do Manchester City, David Silva é elogiado por Guardiola

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Um dos maiores jogadores da história da Premier League, David Silva fará sua última partida com a camisa do Manchester City pelo Campeonato Inglês neste domingo. Em final de contrato com o clube inglês, o 'Mago' não renovará seu vínculo e continuará sua carreira em outro clube.

O adversário será o Norwich, no Etihad Stadium, que estará vazio e não fará da despedida do jogador ainda mais completa sem a presença dos torcedores. Antes da partida, o técnico Pep Guardiola foi só elogios ao camisa 21.

- Sua etapa aqui foi extraordinária. Pelo número de jogos disputados, pela qualidade exibida, pelos títulos conquistados - disse Guardiola.

Ao todo, Silva conquistou 13 títulos com a camisa do Manchester City, em dez anos de clube. O jogador ainda pode conquistar a Liga dos Campeões, grande objetivo da equipe, e encerrar sua passagem com chave de ouro