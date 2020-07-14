De saída do Manchester City, David Silva é alvo de cinco clubes

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Após dez anos no Manchester City, o meia David Silva deixará o clube ao final da temporada, quando seu contrato chega ao final. Um dos maiores ídolos da história dos Citizens, o 'Mago' ainda não definiu onde atuará. No entanto, segundo a "France Football", o jogador terá algumas opções.

A revista informa que cinco clubes desejam contratar o atleta para a próxima temporada e os lista: Valencia, Villarreal e Sevilla, da Espanha, Leeds United, da Inglaterra, e Inter Miami, dos Estados Unidos são os interessados no espanhol de 34 anos.

Revelado pelo Valencia, o clube espanhol parece ser o que leva mais vantagem na tentativa de contratar o jogador. Em contrapartida, o Leeds, que está perto de garantir o retorno à elite inglesa, terá dificuldades, já que o meia não se vê enfrentando o City, como o próprio atleta afirmou.