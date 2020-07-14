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futebol

De saída do Manchester City, David Silva é alvo de cinco clubes

Espanhol não renovará contrato com o clube inglês e pode assinar com qualquer equipe...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 20:03

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 20:03

Crédito: WILL OLIVER / AFP
Após dez anos no Manchester City, o meia David Silva deixará o clube ao final da temporada, quando seu contrato chega ao final. Um dos maiores ídolos da história dos Citizens, o 'Mago' ainda não definiu onde atuará. No entanto, segundo a "France Football", o jogador terá algumas opções.
A revista informa que cinco clubes desejam contratar o atleta para a próxima temporada e os lista: Valencia, Villarreal e Sevilla, da Espanha, Leeds United, da Inglaterra, e Inter Miami, dos Estados Unidos são os interessados no espanhol de 34 anos.
Revelado pelo Valencia, o clube espanhol parece ser o que leva mais vantagem na tentativa de contratar o jogador. Em contrapartida, o Leeds, que está perto de garantir o retorno à elite inglesa, terá dificuldades, já que o meia não se vê enfrentando o City, como o próprio atleta afirmou.
- Eu nunca consigo me ver jogando contra o City por outro time - disse Silva à "BBC", em 2019.

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