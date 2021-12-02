De saída do Goiás, Manga foi um dos líderes da estatísticas ofensivas da Série B

Encerrada a Série B, começam as movimentações do mercado visando 2022. E um dos nomes que devem aquecer o vaivém é o de Alef Manga. Aos 27 anos de idade, o atacante viveu o seu melhor ano da carreira, mas não deverá permanecer no Goiás. O Esmeraldino não exerceu o direito de compra do jogador, que pertence ao Volta Redonda, o que deixou o seu futuro incerto.

Artilheiro do time no acesso à Série A - a equipe goiana terminou em 2º -, Manga já havia feito um bom começo de temporada pelo Voltaço, onde balançou as redes 12 vezes em apenas 15 partidas. Na Segundona, manteve a pontaria calibrada. Autor de 10 gols, Alef foi ainda o jogador que mais finalizou no alvo em todo o campeonato. Segundo dados do Footstas, foram 56 arremates certos em 101 tentados - 55,4% de aproveitamento.

Entre os atletas que mais arriscaram finalizações na competição - 30 ou mais -, apenas Dellatorre teve um aproveitamento superior. O centroavante do CSA acertou 62% das tentativas - 44 de 71. Em volume de acertos, quem mais se aproximou de Manga foi Jean Carlos. O meia do Náutico mandou no alvo 55 das 129 bolas arriscas.Alef e Jean, inclusive, também aparecem no topo do ranking de gols de fora da área. Ambos marcaram quatro vezes em chutes de média ou longa distância. Giovanni, do Cruzeiro, Val, do Coritiba, Rafael Santos, da Ponte Preta, João Paulo, do Confiança, e Ciel, do Sampaio Corrêa, aparecem logo atrás com três gols cada.

Ao todo, na temporada, somando as passagens por Volta Redonda e Goiás, Manga marcou 22 gols e deu seis assistências em 49 jogos disputados.

JOGADORES COM MAIS FINALIZAÇÕES CERTAS NA SÉRIE B 2021- Dados do Footstats

1º - Alef Manga - Goiás - 56 (55,4% de aproveitamento)2º - Jean Carlos - Náutico - 55 (42,6%)3º - Edu - Brusque - 46 (48,9%)4º - Dellatorre - CSA - 44 (62%)Moisés - Ponte Preta - 44 (41,9%)

JOGADORES COM MAIS GOLS DE FORA DA ÁREA NA SÉRIE B 2021- Dados do Sofascore

1º - Alef Manga - Goiás - 4 golsJean Carlos - Náutico - 4 gols3º - Giovanni - Cruzeiro - 3 golsCiel - Sampaio Corrêa - 3 gols​Val - Coritiba - 3 gols​Rafael Santos - Ponte Preta - 3 golsJoão Paulo - Confiança - 3 gols