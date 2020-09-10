De saída da Arábia Saudita, Eltinho se despede do Al Wahda

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O meia-atacante Elton Arábia, ex-Corinthians e CRB, que atuou no Al Wahda, da Arábia Saudita, nesta temporada, encerrou seu vínculo com o clube e não jogará mais no futebol do país em que esteve por mais de dez anos. Feliz com tudo que conquistou no local, o jogador se emocionou na despedida.

- Após mais de dez anos, duzentos jogos, muitas histórias e títulos, me despeço do futebol da Arábia Saudita, dessa vez em definitivo. Fui muito feliz por tudo que vivi aqui e agradeço muito ao povo do país por ter me acolhido tão bem. Passa um filme em minha cabeça e só coisas alegres. Tenho muito orgulho por ter construído uma história aqui bonita. Hoje, a Arábia Saudita é a minha segunda casa - disse.

Segundo o atleta, ele permanecerá no futebol do Golfo, mas em outro país.