De saída, Brenner se despede do São Paulo: 'Nos vemos em breve'

O atacante Brenner, que acertou sua ida para o FC Cincinatti, dos Estados Unidos, se despediu do São Paulo em postagem realizada no Instagram, na tarde desta quinta-feira (11).
Revelado na base são-paulina, Brenner fez questão de agradecer o Tricolor pela sua passagem e deixou aberta uma possível volta ao clube no futuro.
- Obrigado, São Paulo Futebol Clube. Foram muitos jogos na base, muitas conquistas. Foram mais de dez anos aqui, 4 mil minutos em campo no profissional, 73 jogos e 26 gols marcados. Cheguei aos 11 anos e saio aos 21 com a sensação de que a nossa história ainda não acabou. Sigo meu caminho levando no coração todos que estiveram comigo nessa aventura. Muito obrigado a todos, nos vemos em breve - afirmou Brenner na postagem. O atacante foi vendido ao clube americano por cerca 15 milhões de dólares (R$ 81 mi) a 18 milhões de dólares (cerca de R$ 97 mi), dependendo de metas a serem alcançadas pelo jogador. O contrato terá duração de cinco anos.
Brenner foi um dos principais destaques do São Paulo na temporada. Ele ainda é o artilheiro do clube no ano, com 22 gols marcados. No entanto, ele estava a sete jogos consecutivos sem balançar as redes.