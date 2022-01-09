De peça importante no meio a empréstimo: Liziero deixa o São Paulo

Uma das revelações do São Paulo nas últimas temporadas, o volante Liziero foi anunciado como novo jogador do Internacional, que fechou sua contratação por duas temporadas. A última temporada de Liziero pelo Tricolor foi marcada por altos e baixos. Peça importante na conquista do Campeonato Paulista e até a saída de Hernán Crespo, o jogador caiu de rendimento no segundo semestre e não foi utilizado em três das últimas cinco partidas do São Paulo na temporada.