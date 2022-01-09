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futebol

De peça importante no meio a empréstimo: Liziero deixa o São Paulo

Meio-campista, um dos revelados pelo Tricolor nos últimos anos, deixa o clube após cair de rendimento no segundo semestre, mas ser importante no título do Campeonato Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 08:00

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 08:00

Uma das revelações do São Paulo nas últimas temporadas, o volante Liziero foi anunciado como novo jogador do Internacional, que fechou sua contratação por duas temporadas. A última temporada de Liziero pelo Tricolor foi marcada por altos e baixos. Peça importante na conquista do Campeonato Paulista e até a saída de Hernán Crespo, o jogador caiu de rendimento no segundo semestre e não foi utilizado em três das últimas cinco partidas do São Paulo na temporada.
Em 2021, foram 48 jogos, sendo 37 como titular, dois gols e duas assistências. Liziero foi o sexto jogador com mais partidas pelo Tricolor na temporada, atrás apenas de Reinaldo, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Léo e Tiago Volpi. Marcado também por polêmicas extra-campo, Liziero deixa o São Paulo por empréstimo com opção de compra fixada. Sendo assim, pode não voltar mais ao Morumbi. Desde que subiu, em 2018, foram 132 jogos, com 56 vitórias, 47 empates e 29 derrotas.
Crédito: LizierodeixaoSãoPauloapósquatrotemporadas(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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