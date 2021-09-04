De olho no rival! Grêmio liga o secador contra o Bahia

O sábado do torcedor gremista será com o secador ligado na velocidade máxima. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Tricolor vai acompanhar de perto o jogo entre Bahia e Fortaleza.
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Com 18 pontos, o Bahia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Caso ele conquiste a vitória, abre cinco do Grêmio, que tem 16.
Além da grande distância, o Tricolor já não alcançaria o adversário mesmo que vencesse o seu jogo atrasado, diante do Flamengo, em casa.
Ou seja, para Felipão e elenco terem um pouco mais de ‘tranquilidade’ para sair do Z-4, o Bahia não pode vencer o Fortaleza.