De olho no rival! Grêmio liga o secador contra o Bahia

Crédito: Lucas Uebel / Gremio

O sábado do torcedor gremista será com o secador ligado na velocidade máxima. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Tricolor vai acompanhar de perto o jogo entre Bahia e Fortaleza.

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Com 18 pontos, o Bahia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Caso ele conquiste a vitória, abre cinco do Grêmio, que tem 16.

Além da grande distância, o Tricolor já não alcançaria o adversário mesmo que vencesse o seu jogo atrasado, diante do Flamengo, em casa.