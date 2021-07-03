De olho no Red Bull Bragantino, São Paulo treina no CT da Barra Funda

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

Na manhã deste sábado (3), o São Paulo realizou os preparativos finais para o jogo contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (4), pela nona rodada do Brasileirão. Precisando de um recuperação na tabela, o Tricolor enfrenta o líder do campeonato no Morumbi.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O São Paulo deve entrar com força total diante do Massa Bruta. Com jogadores recuperados de lesão, a equipe não deve medir esforços, ainda em busca da primeira vitória na competição.

Com Luan e Miranda deixando o campo nos minutos finais do clássico contra o Corinthians, na última quarta-feira (30), ambos tem sido observados. Luan treinou normalmente nos últimos dias e deve entrar em campo contra o Red Bull. Já o zagueiro treinou no campo e no Reffis na última sexta-feira (2) para reduzir as dores e ficar disponível para o jogo, mas ainda é dúvida.

Benítez e Daniel Alves, recuperados recentemente de lesão, devem seguir entre os titulares e Rigoni, que ficou no banco contra o Corinthians, pode voltar ao time titulares do Tricolor.

Assim, o São Paulo deve entrar com a seguinte escalação: Volpi; Bruno Alves, Miranda (Diego Costa) e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Eder.Até o momento, em oito partidas disputadas no Brasileirão, o Tricolor acumula cinco empates e três derrotas, somando apenas cinco dos 24 pontos possíveis.