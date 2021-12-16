De olho no mercado, São Paulo negocia com atacante Douglas Costa

O São Paulo segue se movimentando no mercado da bola. O Tricolor abriu negociações para contratar o atacante Douglas Costa, que está de saída do Grêmio, segundo publicado primeiramente pelo portal 'UOL' e confirmado pelo LANCE!.Cabem no seu time? 25 jogadores que passaram 2021 sem espaço e podem querer mudar de clube

Apesar do desejo de contar com o atleta, a diretoria são-paulina sabe que a negociação será difícil, principalmente pelo alto salário do jogador, um dos mais altos da equipe gaúcha. O Tricolor está no mercado a procura de atacantes e já sondou Romarinho, do Fortaleza além de Wesley, do Aston Villa-ING.

O São Paulo procura investir no mercado para melhorar o elenco. O técnico Rogério Ceni, inclusive, falou sobre a busca de jogadores de lado do campo, bons no um contra um, características que se encaixam com o estilo de jogo de Douglas Costa. - Posições (de reforços) serão passadas para a direção, já citei várias vezes em entrevistas coletivas, faltam algumas posições, de um contra um, de lado de campo, é minha opinião, minha análise - disse o treinador após a derrota para o América-MG, no último jogo da temporada.

Pelo Grêmio, Douglas Costa disputou 28 jogos na temporada, marcando três gols e dando duas assistências. Ele também conviveu com lesões e polêmicas, como a do casamento marcado na reta final do Campeonato Brasileiro, quando o Imortal estava brigando contra o rebaixamento.