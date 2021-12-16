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futebol

De olho no mercado, São Paulo negocia com atacante Douglas Costa

Jogador não deve permanecer no Grêmio, onde teve passagem polêmica em ano de rebaixamento do clube. Diretoria do Tricolor vê negócio como difícil...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 08:55

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 08:55

O São Paulo segue se movimentando no mercado da bola. O Tricolor abriu negociações para contratar o atacante Douglas Costa, que está de saída do Grêmio, segundo publicado primeiramente pelo portal 'UOL' e confirmado pelo LANCE!.Cabem no seu time? 25 jogadores que passaram 2021 sem espaço e podem querer mudar de clube
Apesar do desejo de contar com o atleta, a diretoria são-paulina sabe que a negociação será difícil, principalmente pelo alto salário do jogador, um dos mais altos da equipe gaúcha. O Tricolor está no mercado a procura de atacantes e já sondou Romarinho, do Fortaleza além de Wesley, do Aston Villa-ING.
O São Paulo procura investir no mercado para melhorar o elenco. O técnico Rogério Ceni, inclusive, falou sobre a busca de jogadores de lado do campo, bons no um contra um, características que se encaixam com o estilo de jogo de Douglas Costa. - Posições (de reforços) serão passadas para a direção, já citei várias vezes em entrevistas coletivas, faltam algumas posições, de um contra um, de lado de campo, é minha opinião, minha análise - disse o treinador após a derrota para o América-MG, no último jogo da temporada.
Pelo Grêmio, Douglas Costa disputou 28 jogos na temporada, marcando três gols e dando duas assistências. Ele também conviveu com lesões e polêmicas, como a do casamento marcado na reta final do Campeonato Brasileiro, quando o Imortal estava brigando contra o rebaixamento.
Crédito: SãoPaulonegociaacontrataçãodeDouglasCosta(Foto:LucasUebel|GrêmioFBPA

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