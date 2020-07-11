De olho no mercado, PSG tenta contratar Bennacer, do Milan

Crédito: Bennacer, do Milan, pode reforçar oParis Saint-Germain na próxima temporada(AFP

Apesar da crise gerada pela pandemia, que virou o mundo do avesso, os clubes europeus seguem de olho no mercado da bola. Segundo o 'Le10Sport', o Paris Saint-Germain já definiu um dos seus maiores objetivos na próxima janela de transferências, contratar o meio-campista argelino Ismael Bennacer, do Milan.

O atleta têm ofertas de vários clubes europeus, mas o campeão francês parece ser aquele o que melhor cumpre suas aspirações. Ele tem contrato até 2024 e cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. No entanto, o clube rossonero prefere analisar com calma as propostas das equipes do velho continente para tomar uma decisão sobre o futuro de seu atleta.