De olho no mercado, PSG tenta contratar Bennacer, do Milan

Apesar da crise gerada pela pandemia, que virou o mundo do avesso, os clubes europeus seguem de olho no mercado da bola. Segundo o 'Le10Sport', o Paris Saint-Germain já definiu um dos seus maiores objetivos na próxima janela de transferências, contratar o meio-campista argelino Ismael Bennacer, do Milan.
O atleta têm ofertas de vários clubes europeus, mas o campeão francês parece ser aquele o que melhor cumpre suas aspirações. Ele tem contrato até 2024 e cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. No entanto, o clube rossonero prefere analisar com calma as propostas das equipes do velho continente para tomar uma decisão sobre o futuro de seu atleta.
Revelado pelo Arles-Avignon, o jogador, de 22 anos, passou por clubes como Arsenal, Tours e Empoli até chegar ao Milan em 2019. Pelo rubro-negro de Milão, ele já disputou 29 partidas e tem feito bons jogos no Calcio. Além disso, ele defende a seleção argelina desde 2016. Foram 20 jogos e a conquista da Copa Africana de Nações em 2019.