De olho no mercado, Monaco tenta a contratação do alemão Mario Götze

Crédito: DANIEL ROLAND / AFP

De acordo com notícias do jornal alemão 'Bild', o Monaco, da França, está interessado na contratação de Mário Götze. Após rescindir com o Borussia Dortmund, meio-campista segue sem clube, e busca por novas opções no mercado para voltar a jogar em alto nível. O clube do Principado pode ser uma alternativa para o atleta, de 28 anos.

Ainda segundo a publicação, o jogador seria um pedido do técnico Niko Kovac. Contudo, a equipe monegasco deverá ter concorrência. Equipes como Atlético de Madrid e Milan também monitoram o atleta, que foi autor do gol do título da Alemanha na Copa do Mundo 2014, no Brasil.

No entanto, o que pode dificultar o negócio é o alto salário, que o jogador recebia no clube alemão. Conforme o portal 'Transfermarkt', o valor de mercado do meia gira em torno de 10,5 milhões de euros. Com isso, ele ainda tem condições de conseguir um bom negócio.