De olho no mercado, Monaco tenta a contratação do alemão Mario Götze

De acordo com notícias do jornal alemão 'Bild', o Monaco, da França, está interessado na contratação de Mário Götze. Após rescindir com o Borussia Dortmund, meio-campista segue sem clube, e busca por novas opções no mercado para voltar a jogar em alto nível. O clube do Principado pode ser uma alternativa para o atleta, de 28 anos.
Ainda segundo a publicação, o jogador seria um pedido do técnico Niko Kovac. Contudo, a equipe monegasco deverá ter concorrência. Equipes como Atlético de Madrid e Milan também monitoram o atleta, que foi autor do gol do título da Alemanha na Copa do Mundo 2014, no Brasil.
No entanto, o que pode dificultar o negócio é o alto salário, que o jogador recebia no clube alemão. Conforme o portal 'Transfermarkt', o valor de mercado do meia gira em torno de 10,5 milhões de euros. Com isso, ele ainda tem condições de conseguir um bom negócio.
Na última temporada, Götze disputou 21 partidas, sendo somente três delas como titular e marcou apenas três gols. Desde 2016, quando assinou com o Dortmund, o jogador fez 14 tentos em 103 jogos. Já pela seleção alemã foram 63 partidas e 17 gols.