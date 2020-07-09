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futebol

De olho no mercado, Milan pretende contratar o brasileiro Emerson Royal

De acordo com o portal 'le10sport', direção do time rossonero monitora o lateral-direito brasileiro, de 21 anos, que pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Real Betis
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LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 14:54

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 14:54

Crédito: Ricardo Nogueira
Apesar da pandemia, o Milan segue de olho no mercado e já planeja reforçar sua equipe para a temporada 2020/21. Com isso, de acordo com o portal 'le10sport'. a direção do time rossonero monitora o brasileiro Emerson Royal, que pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Real Betis.
Ainda conforme noticiado pela publicação, a diretoria do Milan já entrou em contato com o Barcelona para entender qual a atual situação do jogador com o clube catalão. Além do time italiano, diversas outras equipes da Europa, sobretudo da Premier League, já demonstraram interesse no brasileiro, como Tottenham, West Ham ou Everton.
Segundo o site 'transfermarkt', o valor de mercado do atleta gira em torno de 18 milhões de euros. Com um ano de Betis, ele já fez 30 partidas e marcou 3 gols. Após surgir como promessa na Ponte Preta, o jogador se destacou no Atlético-MG e foi vendido para o Barcelona no valor de 12,7 milhões de euros, com contrato até 2024.

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