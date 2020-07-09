De olho no mercado, Milan pretende contratar o brasileiro Emerson Royal

Crédito: Ricardo Nogueira

Apesar da pandemia, o Milan segue de olho no mercado e já planeja reforçar sua equipe para a temporada 2020/21. Com isso, de acordo com o portal 'le10sport'. a direção do time rossonero monitora o brasileiro Emerson Royal, que pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Real Betis.

Ainda conforme noticiado pela publicação, a diretoria do Milan já entrou em contato com o Barcelona para entender qual a atual situação do jogador com o clube catalão. Além do time italiano, diversas outras equipes da Europa, sobretudo da Premier League, já demonstraram interesse no brasileiro, como Tottenham, West Ham ou Everton.