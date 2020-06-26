De olho no mercado, Lyon quer zagueiro Gabriel Paulista, do Valencia

Segundo o 'Foot-Mercato', o zagueiro brasileiro Gabriel Paulista está na lista de possíveis reforços do Olympique de Lyon para a próxima temporada. De olho no mercado, a equipe francesa busca nomes para reforçar sua defesa após o fim do Campeonato Francês em virtude da pandemia global do novo coronavírus, que virou o mundo do avesso. O nome do defensor brasileiro, de 29 anos, está na mesa do diretor esportivo Juninho, que o acompanha o brasileiro há muito tempo e pretende trazer experiência para a defesa da equipe dirigida por Rudi Garcia. O jogador tem contrato até 2022 e o clube francês acredita que a negociação não será complicada.
Desde que chegou ao Valencia em 2017, o atleta já disputou 116 partidas e marcou um gol. Além disso, ele conquistou a Copa do Rei, na temporada 2018–19 pelo clube espanhol.E MAIS:Haaland afirma: 'Não penso em deixar o Borussia Dortmund agora'Possíveis valores da ida de Arthur para Juventus são divulgadosThomas Meunier é anunciado como reforço pelo Borussia DortmundTécnico do Manchester United elogia Matic no meio de campo do timeEspeculações entre Manchester United e Ansu Fati são falsasElenco do PSG se apresenta para primeiro treino em três meses E MAIS: