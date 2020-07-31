De olho no mercado, Inter de Milão se aproxima da contratação de Sandro Tonali, do Brescia

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

De olho no mercado, a Inter de Milão segue em busca de reforços para a próxima temporada. Com isso, a equipe de Antonio Conte se aproxima da contratação da revelação Sandro Tonali, do rebaixado Brescia. De acordo com o portal italiano 'Sport Mediaset', o volante, que é uma das maiores promessas do futebol do país da bota, deve reforçar a equipe nerazzurra.

Considerado por muitos da mídia italiana como o "Novo Pirlo", Tonali é um dos destaques da fraca campanha do Brescia no Campeonato Italiano. Ainda segundo a publicação, o jovem volante será comprado por 33 milhões de euros (R$ 201,5 milhões).

Além da Inter, Tonali, de apenas 20 anos de idade. chamou a atenção de outras grandes equipes do Velho Continente, como Barcelona e Milan. No entanto, parece que a Inter venceu a concorrência e deve anunciar o jogador em breve, por quatro anos.