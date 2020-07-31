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De olho no mercado, Inter de Milão se aproxima da contratação de Sandro Tonali, do Brescia

De acordo com o portal italiano 'Sport Mediaset', o volante, de 20 anos, deve reforçar a equipe nerazzurra na próxima temporada por 33 milhões de euros (R$ 201,5 milhões)...
LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 15:45

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 15:45

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
De olho no mercado, a Inter de Milão segue em busca de reforços para a próxima temporada. Com isso, a equipe de Antonio Conte se aproxima da contratação da revelação Sandro Tonali, do rebaixado Brescia. De acordo com o portal italiano 'Sport Mediaset', o volante, que é uma das maiores promessas do futebol do país da bota, deve reforçar a equipe nerazzurra.
Considerado por muitos da mídia italiana como o "Novo Pirlo", Tonali é um dos destaques da fraca campanha do Brescia no Campeonato Italiano. Ainda segundo a publicação, o jovem volante será comprado por 33 milhões de euros (R$ 201,5 milhões).
Além da Inter, Tonali, de apenas 20 anos de idade. chamou a atenção de outras grandes equipes do Velho Continente, como Barcelona e Milan. No entanto, parece que a Inter venceu a concorrência e deve anunciar o jogador em breve, por quatro anos.
Nesta temporada, foram 35 jogos com um gol marcado e cinco assistências oferecidas aos companheiros. Sandro Tonali estreou pela equipe profissional do Brescia em 2017, quando tinha 17 anos. Desde então, o meia foi se destacou e chegou a defender a Seleção Italiana em 2019.

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