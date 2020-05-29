De olho no mercado, Everton quer Wendel, do Sporting, diz jornal

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Em meio à pandemia, os clubes europeus já começaram a planejar suas equipes para a próxima temporada 2020/21. Com isso, segundo o diário espanhol 'Marca', o Everton quer contar com o brasileiro Wendel, do Sporting, de Portugal. O clube inglês já teria feito uma oferta de cerca de 14 milhões de euros pelo jogador, mas os portugueses recusaram.

Ainda de acordo com a publicação, o Sporting pretende receber cerca de 20 milhões de euros pelo volante brasileiro, de 22 anos. Caso vá para a Inglaterra, ele atuará novamente ao lado do atacante Richarlison, seu companheiro na época de Fluminense.

No último dia 6 de março, Wendel foi convocado para a seleção brasileira sub-23 pelo técnico André Jardine para disputar duas partidas, após ter ficado de fora do pré-olímpico, na Colômbia. No entanto, semanas depois, as principais ligas do mundo foram interrompidas por causa do surto de coronavírus.