De olho no mercado, Everton quer Wendel, do Sporting, diz jornal

Em meio à pandemia, os clubes europeus já começaram a planejar suas equipes para a próxima temporada 2020/21. Com isso, segundo o diário espanhol 'Marca', o Everton quer contar com o brasileiro Wendel, do Sporting, de Portugal. O clube inglês já teria feito uma oferta de cerca de 14 milhões de euros pelo jogador, mas os portugueses recusaram.
Ainda de acordo com a publicação, o Sporting pretende receber cerca de 20 milhões de euros pelo volante brasileiro, de 22 anos. Caso vá para a Inglaterra, ele atuará novamente ao lado do atacante Richarlison, seu companheiro na época de Fluminense.
No último dia 6 de março, Wendel foi convocado para a seleção brasileira sub-23 pelo técnico André Jardine para disputar duas partidas, após ter ficado de fora do pré-olímpico, na Colômbia. No entanto, semanas depois, as principais ligas do mundo foram interrompidas por causa do surto de coronavírus.
Desde que chegou à Portugal, Wendel fez 66 jogos e cinco gols com a camisa do Sporting. Os Leões Verde e Brancos ocupam atualmente o quarto lugar do Campeonato Português com 42 pontos em 24 jogos. Em 2020, o volante jogou em onze dos doze jogos do clube. Pela seleção sub-23 foram onze jogos e um gol marcado.E MAIS:Da fama ao vício: 15 jogadores que tiveram problemas com drogas'De Casa com o L!': Hélio De La Peña é o convidado desta sexta-feiraEmerson diz que quer ficar mais uma temporada no BetisVÍDEO: Richarlison mostra pontaria afiada em treino do EvertonClubes ingleses estão autorizados a retomarem treinamentos em grupo E MAIS: