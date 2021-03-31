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De olho no G4, Nunes vê Resende preparado e 'defende' Cartolouco: 'Faz bem para o ambiente'

Camisa 9 e o Youtuber se tornaram 'parças' na equipe e estrelam série na internet; time entra em campo nesta quinta, contra a Portuguesa...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 18:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 18:07
Crédito: Leonam Vieira/Resende
O Resende começou o Campeonato Carioca de forma surpreendente e bateu o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã. De lá para cá, foram dois empates, duas derrotas e mais uma vitória, diante do Volta Redonda. Mas a grande atração do momento na equipe tem sido o youtuber Cartolouco, contratado e até registrado no BID. O caso gerou críticas nas redes sociais e entre comentaristas, mas o atacante Nunes defendeu o companheiro de equipe.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
- O Cartolouco é um cara inteligente, engraçado e que faz bem para o ambiente do clube. Nos divertimos quando é momento de diversão, mas o restante do grupo trabalha firme e sério quando é o momento, também. O futebol precisa dessas loucuras às vezes - afirmou o jogador.
Sobre a parte dentro das quatro linhas, o Resende visa o G4 do Carioca para avançar às fases finais da competição. Nesta quinta-feira, a equipe entra em campo contra a Portuguesa e Nunes garante que o time está empenhado em conquistar esse objetivo.
- É um time muito dedicado, que batalha diariamente para conquistar esse pequenos, mas importantes objetivos. Sabemos da dificuldade que é para as equipes menores, mas aqui no Resende não olhamos para isso e temos sempre em mente que futebol é 11 contra 11 e dentro do campo vai ganhar que tiver melhor naquele dia - completou.
O experiente atacante foi um dos reforços do Resende para esta temporada e tem contrato até o fim do Carioca. Ele foi titular nas seis partidas disputadas pela equipe até o momento, mas não marcou gols.

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