De olho no G-4, Sampaio Corrêa encara o Vitória

Crédito: Reprodução/Twitter Moto Club

No Castelão, Sampaio Corrêa e Vitória medem forças pela 20ª rodada da Série B, a partir das 16h (Horário de Brasília).Como chegam

Na 7ª posição do torneio, o time do Maranhão está de olho G-4 e vê no Leão o adversário ideal para colar de vez na zona de acesso.

Já o Vitória, que vê o Z-4 cada vez mais perto, precisa interromper a seca de oito partidas sem vencer. Pressionado, Eduardo Barroca promete um time aguerrido para sair de campo com os três pontos.

Prováveis Escalações:

Sampaio Corrêa: Mota (Gustavo); Luiz Gustavo, Daniel Felipe, Joécio e Marlon; Ferreira, Vinícius Kiss e Marcinho; Pimentinha (Gustavinho), Roney e Caio Dantas.