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De olho no G-4, Sampaio Corrêa encara o Vitória

Tricolor e Leão medem forças neste domingo, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 23:40

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 23:40

Crédito: Reprodução/Twitter Moto Club
No Castelão, Sampaio Corrêa e Vitória medem forças pela 20ª rodada da Série B, a partir das 16h (Horário de Brasília).Como chegam
Na 7ª posição do torneio, o time do Maranhão está de olho G-4 e vê no Leão o adversário ideal para colar de vez na zona de acesso.
Já o Vitória, que vê o Z-4 cada vez mais perto, precisa interromper a seca de oito partidas sem vencer. Pressionado, Eduardo Barroca promete um time aguerrido para sair de campo com os três pontos.
Prováveis Escalações:
Sampaio Corrêa: Mota (Gustavo); Luiz Gustavo, Daniel Felipe, Joécio e Marlon; Ferreira, Vinícius Kiss e Marcinho; Pimentinha (Gustavinho), Roney e Caio Dantas.
Vitória: Ronaldo; Van, Wallace, Maurício Ramos e Carleto; Matheus Frizzo, Rodrigo Carioca e Thiago Lopes; Léo Ceará, Jordy Caicedo e Vico.

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