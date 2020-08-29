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futebol

De olho no G-4, Ponte Preta visita o Sampaio Corrêa

Bolívia e Macaca se enfrentam a partir das 21h (Horário de Brasília), no Castelão...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 21:46

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 21:46
Crédito: (Reprodução Twitter/Fluminense
A rodada de sábado da Série B chega ao fim com o duelo Sampaio Corrêa e Ponte Preta, a partir das 21h (Horário de Brasília), no Castelão.Como chegam?
O campeonato ainda está nas primeiras rodadas, mas a situação da Bolívia é preocupante. Até o momento, a equipe não somou nenhum ponto e aparece na lanterna do torneio.
Apesar dos resultados ruins o Sampaio tem a Covid-19 para justificar os fracassos. Devido aos casos no elenco, o técnico Léo Condé possui apenas 19 atletas à disposição e quebra a cabeça para armar a equipe.
A situação da Ponte Preta é completamente diferente. No meio da semana, a Macaca confirmou o bom momento e avançou na Copa do Brasil ao derrotar o Afogados no mata-mata.
Agora, o treinador quer o time focado no duelo do sábado para somar pontos e entrar no G-4. A Ponte Preta é a quinta colocada, com 8 pontos.

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