De olho no G-4, Operário e Vitória medem forças na Série B

Crédito: Fernando Freire

No Germano Kruger, Operário e Vitória se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), pela 13ª rodada da Série B.Como chegam

Após um início positivo de competição, o Operário caiu de rendimento e deixou o G-4. Agora, o Fantasma aparece na 8ª posição e precisa somar pontos se quiser sonhar com o acesso.

Já o Vitória vem de revés dentro de casa, algo que até então não havia acontecido em sua campanha. Fora de casa, a ordem do técnico Bruno Pivetti é recuperar o ânimo e mostrar aos adversários que pode chegar.

Prováveis Escalações:

Operário: Thiago Braga, Sávio, Bonfim, Juan Sosa, Fabiano, Pedro Ken, Marcelo, Jean Carlo, Maranhão, Tomas Bastos, Roger e Lucas Batatinhar.