Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

De olho no G-4, Operário e Vitória medem forças na Série B

Fantasma e Leão se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no Germano Kruger...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 out 2020 às 23:25

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 23:25

Crédito: Fernando Freire
No Germano Kruger, Operário e Vitória se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), pela 13ª rodada da Série B.Como chegam
Após um início positivo de competição, o Operário caiu de rendimento e deixou o G-4. Agora, o Fantasma aparece na 8ª posição e precisa somar pontos se quiser sonhar com o acesso.
Já o Vitória vem de revés dentro de casa, algo que até então não havia acontecido em sua campanha. Fora de casa, a ordem do técnico Bruno Pivetti é recuperar o ânimo e mostrar aos adversários que pode chegar.
Prováveis Escalações:
Operário: Thiago Braga, Sávio, Bonfim, Juan Sosa, Fabiano, Pedro Ken, Marcelo, Jean Carlo, Maranhão, Tomas Bastos, Roger e Lucas Batatinhar.
Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão, Maurício Ramos, Wallace Reis, Carleto, Lucas Cândido, Guilherme Rend, Marcelinho, Jordy Caicedo (Júnior Viçosa), Ewandro e Alisson Farias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Rafael Furlanetti, Karine Andrade, Bartira, Nelson Teixeira, Diego Barreto e Ana Carolina Nomura Barreto
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados