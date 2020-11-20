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futebol

De olho no G-4, Juventude encara o Paraná

Jaconero e Tricolor se enfrentam a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no Alfredo Jaconi...

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 21:20

LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 21:20
Crédito: Divulgação
No Alfredo Jaconi, Juventude e Paraná se enfrentam pela 22ª rodada da Série B, a partir das 19h15 (Horário de Brasília).Como chegam
Apesar da queda na Copa do Brasil, o Juventude continua firme na briga por um lugar no G-4 e quer retornar ao tão cobiçado grupo de acesso. Para isso acontecer, basta o time de Pintado ganhar e o Cuiabá ou América-MG perder.
Já o Paraná, que chegou a brigar pela liderança do torneio, vive um momento bem distinto. Com 29 pontos, o Tricolor é o 9º colocado e precisa recuperar o futebol para evitar que a parte baixa da tabela se aproxime.
Prováveis Escalações:
Juventude: Marcelo Carné; Igor, Wellington, Nery Bareiro e Hélder; João Paulo, Gustavo Bochecha e Tarta; Rafael Silva, Neto e Grampola.
Paraná: Alisson (Marcos); Paulo Henrique, Salazar, Philipe Maia e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão, Karl, Renan Bressan e Thiago Alves; Léo Castro (Bruno Gomes).

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