De olho no G-4, Juventude encara o Paraná

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No Alfredo Jaconi, Juventude e Paraná se enfrentam pela 22ª rodada da Série B, a partir das 19h15 (Horário de Brasília).Como chegam

Apesar da queda na Copa do Brasil, o Juventude continua firme na briga por um lugar no G-4 e quer retornar ao tão cobiçado grupo de acesso. Para isso acontecer, basta o time de Pintado ganhar e o Cuiabá ou América-MG perder.

Já o Paraná, que chegou a brigar pela liderança do torneio, vive um momento bem distinto. Com 29 pontos, o Tricolor é o 9º colocado e precisa recuperar o futebol para evitar que a parte baixa da tabela se aproxime.

Prováveis Escalações:

Juventude: Marcelo Carné; Igor, Wellington, Nery Bareiro e Hélder; João Paulo, Gustavo Bochecha e Tarta; Rafael Silva, Neto e Grampola.