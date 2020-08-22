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futebol

De olho no G-4, Botafogo-SP recebe o Figueirense

Pantera e Figueira medem forças neste sábado, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Santa Cruz...

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 22:07

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 22:07
Crédito: Divulgação
A partir das 16h30 (Horário de Brasília), Botafogo-SP e Figueirense, dois times tradicionais do futebol brasileiro, se enfrentam neste sábado, no estádio Santa Cruz.Como chegam
Na rodada passada, a Pantera surpreendeu muita gente e emplacou o segundo triunfo consecutivo ao derrotar o Avaí, na Ressacada. O resultado colocou o time na 7ª posição, com seis pontos.
Já o Figueirense vive uma realidade diferente. Ainda sem vencer na competição, a equipe amarga a penúltima colocação, com um ponto. Na rodada passada, o Furacão não jogou devido aos casos de coronavírus no Sampaio Corrêa.
Prováveis:
Botafogo-SP: Darley; Val, Robson, Jordan e Guilherme Romão; Bolt, Elicarlos (Ferreira) e Rafinha; Jeferson, Luketa e Wellington Tanque.
Figueirense: Sidão; Lucas, Alemão, Pereira e Brunetti; Geovane, Patrick e Marquinho; Keké, Diego Gonçalves e Everton Santos (Pedro Lucas).

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