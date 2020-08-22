De olho no G-4, Botafogo-SP recebe o Figueirense

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A partir das 16h30 (Horário de Brasília), Botafogo-SP e Figueirense, dois times tradicionais do futebol brasileiro, se enfrentam neste sábado, no estádio Santa Cruz.Como chegam

Na rodada passada, a Pantera surpreendeu muita gente e emplacou o segundo triunfo consecutivo ao derrotar o Avaí, na Ressacada. O resultado colocou o time na 7ª posição, com seis pontos.

Já o Figueirense vive uma realidade diferente. Ainda sem vencer na competição, a equipe amarga a penúltima colocação, com um ponto. Na rodada passada, o Furacão não jogou devido aos casos de coronavírus no Sampaio Corrêa.

Prováveis:

Botafogo-SP: Darley; Val, Robson, Jordan e Guilherme Romão; Bolt, Elicarlos (Ferreira) e Rafinha; Jeferson, Luketa e Wellington Tanque.