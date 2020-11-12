De olho no G-4, Avaí encara o 'pressionado' Paraná

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A partir das 18h30 (Horário de Brasília) desta sexta-feira, Avaí e Paraná entram em campo na Ressacada, pela 21ª rodada da Série B.Como chegam

Após uma sequencia de duas derrotas consecutivas e ficar ameaçado de demissão, o técnico Geninho teve uma chance junto a diretoria e conseguiu amenizar a crise. Porém, o Leão tem que vencer um rival direto para tentar diminuir a vantagem para o G-4, atualmente, em sete pontos.

Já o Paraná atravessa um momento de instabilidade. O técnico Rogério Micale não venceu na estreia e por isso entra com a necessidade de dar uma resposta. O time deve ter mudanças para buscar uma reação na tabela.