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futebol

De olho no G-4, Avaí encara o 'pressionado' Paraná

Leão e Tricolor medem forças nesta sexta-feira, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), na Ressacada...

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 19:41

LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 19:41
Crédito: Reprodução / Twitter
A partir das 18h30 (Horário de Brasília) desta sexta-feira, Avaí e Paraná entram em campo na Ressacada, pela 21ª rodada da Série B.Como chegam
Após uma sequencia de duas derrotas consecutivas e ficar ameaçado de demissão, o técnico Geninho teve uma chance junto a diretoria e conseguiu amenizar a crise. Porém, o Leão tem que vencer um rival direto para tentar diminuir a vantagem para o G-4, atualmente, em sete pontos.
Já o Paraná atravessa um momento de instabilidade. O técnico Rogério Micale não venceu na estreia e por isso entra com a necessidade de dar uma resposta. O time deve ter mudanças para buscar uma reação na tabela.
Veja a provável escalação do Tricolor: Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Philipe Maia e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Andrey (Léo Castro ou Karl), Bruno Gomes e Thiago Alves.

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