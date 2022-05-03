De olho no Cruzeiro, Roger Machado começa a esboçar a escalação do Grêmio

Com a semana livre para treinos, Roger Machado ajusta a sua equipe que vai a campo no próximo domingo pela Série B.

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O treinador tem apenas o lateral-esquerdo Nicolas fora de combate e a tendência é que ele não mexa na escalação.

Com isso, Roger Machado espera entrosar ainda mais o seu elenco e buscar três pontos fundamentais no torneio.

Confira a provável escalação do Grêmio: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Silva; Gabriel Teixeira, Elias e Diego Souza.