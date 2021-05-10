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futebol

De olho no Brusque, Avaí abre mais uma semana de treinos

Técnico Claudinei Oliveira deu mais um trabalho com bola para seu elenco...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 14:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 14:57
Crédito: André Palma/Avaí
A semana do Avaí começou com muito trabalho. No gramado do CFA, o técnico Claudinei Oliveira deu mais um treino de olho no Brusque, adversário da semifinal do Campeonato Catarinense.
+ Estudo mostra os clubes do Brasil que mais faturaram com TV em 2020; veja ranking
Com tempo para treinar, já que o time só volta a campo no dia 19 de maio, o comandante quer ajustar os detalhes para buscar a classificação fora de casa.
No primeiro duelo, o Avaí ficou no empate sem gols dentro da Ressacada e agora precisa buscar a vaga na casa do adversário.

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