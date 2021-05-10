De olho no Brusque, Avaí abre mais uma semana de treinos

Crédito: André Palma/Avaí

A semana do Avaí começou com muito trabalho. No gramado do CFA, o técnico Claudinei Oliveira deu mais um treino de olho no Brusque, adversário da semifinal do Campeonato Catarinense.

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Com tempo para treinar, já que o time só volta a campo no dia 19 de maio, o comandante quer ajustar os detalhes para buscar a classificação fora de casa.