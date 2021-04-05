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De olho no Brasileirão Feminino, Karla Alves se prepara para estrear pelo Minas Brasília

Contratada pelo Minas Brasília para a temporada 2021, a volante treina para enfrentar o Flamengo na primeira rodada da Série A1 do Brasileirão...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 18:32

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 18:32
Crédito: Patricy Albuquerque
Com apenas 21 anos, Karla Alves está confirmada entre as 25 atletas para estrear pelo Minas Brasília na temporada 2021. A volante aguarda o começo do Brasileirão. No domingo (18), a equipe brasiliense enfrentará o Flamengo na primeira rodada da primeira divisão nacional.
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Karla foi revelada pelo Foz Cataratas FC em 2015, e seu último clube foi o Palmeiras. No Verdão desde 2019, ela servia como peça fundamental no meio-campo da equipe alviverde, onde conquistou a Copa Paulista em 2019. Ela também teve passagem pelo Santos, onde estava no elenco campeão brasileiro de 2017, e campeão paulista de 2018.
VEJA A TABELA DE JOGOS DO BRASILEIRÃO FEMININOAlém do sucesso em clubes, ela também conta com diversas passagens pelas seleções de base do Brasil, integrando a equipe campeã do Sul-americano Sub-20 de 2018, e também esteve presente na disputa do Mundial Sub-20 do mesmo ano.
A equipe do Minas Brasília conseguiu manter a base do ano passado, adicionou novas jogadoras e a diretoria ainda estuda outros nomes para encorpar o elenco. Karla está focada e otimista com os resultados que a equipe busca.
- Estou trabalhando muito forte junto da equipe para começarmos bem o campeonato. Estamos evoluindo conforme temos tempo e estou com bons pensamentos para a temporada. Estou esperando um time organizado dentro de campo, espero bons jogos e transmitir tudo aquilo que estamos treinando - disse a atleta.

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