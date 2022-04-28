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De olho no acesso na segunda divisão do Cariocão, diretor executivo projeta temporada do Angra

Time estreia em casa contra o Americano, no sábado...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 18:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 18:25
O Angra dos Reis Esporte Clube está na reta final de preparação visando a disputa do Campeonato Carioca A2. Com a estreia confirmada para o próximo sábado, diante do Americano, em casa, o time comandado pelo técnico Mário Júnior segue fazendo os últimos ajustes em busca do sonhado acesso para a elite do futebol do Rio de Janeiro.Com esse objetivo, a diretoria não buscou reforços apenas para dentro das quatro linhas, mas iniciou o planejamento para essa temporada com a contratação do diretor executivo de futebol Carlos Alberto Ferreira, que acumula passagens por Gonçalense, Macaé, Rio São Paulo e Madureira. Carlinhos foi o responsável pela chegada de Mário Júnior, com quem trabalhou no Macaé, onde juntos levaram o time do Norte Fluminense novamente para a primeira divisão do Carioca em 2020. Com Mário, foram contratados o preparador físico Ricardo Bitencourt e o preparador de goleiros Helton de Souza.
- Mário Júnior dispensa comentários. Ele é um treinador experiente e acostumado com o campeonato Carioca. Tem histórico de conquistar acesso e títulos, foi assim como Macaé e com o Duque de Caxias. Tenho certeza que ele fará um grande trabalho ao lado da sua comissão e atletas. Estamos treinando, fizemos uma boa pré-temporada, o time está confiante e vamos buscar o acesso. A cidade gosta de futebol, ama o nosso clube e já estamos nos sentindo abraçados pela torcida, poder público e empresários. Sei que temos tudo para fazer uma boa campanha, vamos buscar o título acompanhado do acesso - disse o diretor executivo Carlos Alberto Ferreira.
- Traçamos o perfil dos atletas e fomos buscar no mercado. Nosso pensamento foi contratar jogadores que já conhecem o futebol carioca e sabem como é disputar essa competição. A Série A2 é uma divisão tão difícil quanto a elite, muitos clubes aqui são campeões ou já disputaram a primeira divisão, então não podemos ter um elenco inexperiente. Nossos atletas, inclusive os mais jovens, sabem o tamanho e a responsabilidade que é disputar um campeonato carioca - completou.
Para a estreia no próximo sábado, a diretoria está fazendo promoção de ingressos. A entrada custará R$ 30,00 com a meia saindo por R$ 15,00. A ideia é atrair um bom público para o estádio Jair Toscano de Brito, diante do Americano, às 15h.
Crédito: CarlosAlbertoFerreiraédiretorexecutivodoAngradosReis(Foto:VanderleiCorrêa

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