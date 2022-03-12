De olho na vaga, Lucas Tocantins projeta jogo decisivo do Santo André: 'Vamos fortes em busca da vitória'

Apesar do Santo André poder avançar de fase no Campeonato Paulista mesmo com um tropeço nas duas últimas rodadas, a mentalidade é encarar essas duas partidas como finais de Copa do Mundo. O atacante Lucas Tocantins falou sobre o jogo contra o Água Santa, marcado para este sábado, às 15h, no Distrital do Inamar, e a reta final da competição.- Estamos encarando como uma decisão, um jogo em que podemos classificar para segunda fase, um dos objetivos que traçamos no início do campeonato, Vamos fortes em busca da vitória. Será um jogo muito difícil, a equipe do Água Santa é uma equipe qualificada, tem bons jogadores em seu plantel. Todas as equipes se estudam antes de se enfrentar, e nós estamos estudando a equipe deles para que possamos neutralizar as suas jogadas - afirmou.
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Ao ser perguntado sobre as quartas de finais, o jogador afirmou que o Santo André ainda não pensa em um possível duelo contra o Red Bull Bragantino. De acordo com Tocantins, a equipe primeiro tem que garantir matematicamente a classificação para depois projetar a próxima fase.
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- Pensamos um passo de cada vez, temos dois jogos complicados pela frente, então vamos procurar no nosso próximo adversário para que quando se Deus quiser a nossa classificação acontecer nós possamos pensar no nosso próximo adversário da segunda fase - concluiu.