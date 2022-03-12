De olho na vaga, Lucas Tocantins projeta jogo decisivo do Santo André: 'Vamos fortes em busca da vitória'

Apesar do Santo André poder avançar de fase no Campeonato Paulista mesmo com um tropeço nas duas últimas rodadas, a mentalidade é encarar essas duas partidas como finais de Copa do Mundo. O atacante Lucas Tocantins falou sobre o jogo contra o Água Santa, marcado para este sábado, às 15h, no Distrital do Inamar, e a reta final da competição.- Estamos encarando como uma decisão, um jogo em que podemos classificar para segunda fase, um dos objetivos que traçamos no início do campeonato, Vamos fortes em busca da vitória. Será um jogo muito difícil, a equipe do Água Santa é uma equipe qualificada, tem bons jogadores em seu plantel. Todas as equipes se estudam antes de se enfrentar, e nós estamos estudando a equipe deles para que possamos neutralizar as suas jogadas - afirmou.