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futebol

De olho na taça, Sub-20 do São Paulo se prepara para o início do Brasileiro

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) publicou na última sexta (18) os últimos detalhes para as primeiras rodadas do Brasileirão Sub-20. Tricolor estreia nesta quinta-feira...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 14:08

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 14:08
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Após algumas alterações feitas pelas CBF, o Campeonato Brasileiro Sub-20 terá iniciado nessa semana. O primeiro duelo do São Paulo é contra o Athletico Paranaense, em Cotia, nesta quinta-feira, às 15h. O time treinado por Orlando Ribeiro busca chegar à final, já que na edição do ano passado a equipe parou nas quartas de final para o rival Corinthians.​Os confrontos que sofreram mudanças foram contra Flamengo (terceira rodada) e Fluminense (quarta rodada). Em turno único, as vinte equipes da competição brigam pelas oito primeiras posições. Os oito melhores avançam às quartas de final.
A fase eliminatória é disputada em jogos únicos, com o mando de campo dado para o melhor colocado. A previsão é que seja encerrado em janeiro de 2021. O campeonato terá transmissão da Band, SporTV, Globoesporte.com e pela CBT via Mycujoo.
O primeiro treino da equipe Sub-20 aconteceu no dia 18 de agosto, cinco meses após o governo de São Paulo suspender as atividades presenciais. Para manter a segurança de todos os atletas e profissionais do clube, os tricolores são submetidos a baterias semanais de testes para a covid-19. Durante a pausa, os atletas estiveram em suas casas e foram monitorados pelos setores de setores de assistência social, psicologia, pedagogia, departamento médico, e pelas comissões técnicas.
Além do Brasileirão, o Sub-20 do Tricolor irá disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Na competição nacional, p adversário dos garotos de Cotia na primeira fase será o Clube de Esportes União- MS, dia 10 de outubro.

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