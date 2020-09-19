De olho na taça, Sub-20 do São Paulo se prepara para o início do Brasileiro

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Após algumas alterações feitas pelas CBF, o Campeonato Brasileiro Sub-20 terá iniciado nessa semana. O primeiro duelo do São Paulo é contra o Athletico Paranaense, em Cotia, nesta quinta-feira, às 15h. O time treinado por Orlando Ribeiro busca chegar à final, já que na edição do ano passado a equipe parou nas quartas de final para o rival Corinthians.​Os confrontos que sofreram mudanças foram contra Flamengo (terceira rodada) e Fluminense (quarta rodada). Em turno único, as vinte equipes da competição brigam pelas oito primeiras posições. Os oito melhores avançam às quartas de final.

A fase eliminatória é disputada em jogos únicos, com o mando de campo dado para o melhor colocado. A previsão é que seja encerrado em janeiro de 2021. O campeonato terá transmissão da Band, SporTV, Globoesporte.com e pela CBT via Mycujoo.

O primeiro treino da equipe Sub-20 aconteceu no dia 18 de agosto, cinco meses após o governo de São Paulo suspender as atividades presenciais. Para manter a segurança de todos os atletas e profissionais do clube, os tricolores são submetidos a baterias semanais de testes para a covid-19. Durante a pausa, os atletas estiveram em suas casas e foram monitorados pelos setores de setores de assistência social, psicologia, pedagogia, departamento médico, e pelas comissões técnicas.