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futebol

De olho na taça! Avaí quer brigar pelo título da Série B

Leão encerrou o turno da Série B na vice-liderança e promete lutar pelo título nacional...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 15:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 15:44
Crédito: Claudinei Oliveira deixou claro o objetivo do Leão (André Palma/Avaí
O Avaí fechou a primeira parte da Série B em alta. Após uma grande recuperação, o triunfo em cima do Sampaio Corrêa deixou a equipe na vice-liderança do torneio nacional.
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Animado com a situação do time na competição, o técnico Claudinei Oliveira falou sobre o objetivo do G-4 e a briga pelo título.
‘A gente tem força. Temos um time com condições de brigar pelo título. Em algumas situações carecemos de jogadores com mais rodagem de Série B. Não sabemos se será possível (contratar). Caso não seja, vamos com o que temos. Temos que mirar no título que o Avaí não tem. Se não vier, o acesso será maravilhoso’.
No próximo jogo, o Avaí encara o Coritiba, em duelo entre as duas melhores equipes da competição.

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