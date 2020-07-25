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De olho na semifinal, Grêmio tenta a classificação diante do Ypiranga

Com 100% de aproveitamento, o Tricolor mede forças contra o Ypiranga, no CT Hélio Dourado...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 19:19

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 19:19

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Na cidade de Eldorado do Sul, Grêmio e Ypiranga medem forças pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho, a partir das 11h (Horário de Brasília), no CT Hélio Dourado.O que está em jogo?
O duelo vale a vaga do Grêmio na semifinal do returno. Com 100% de aproveitamento, o Tricolor lidera a chave B, com 12 pontos. Caso ele deixe o gramado com o triunfo, a equipe de Renato Portaluppi carimba a sua vaga entre os quatro melhores.
Sem o pensamento de ‘descansar’ os jogadores, o Grêmio vai a campo com a mesma base que derrotou o Internacional no meio da semana.
Se o Tricolor sonha com a vaga, o Ypiranga entra com o espírito bem diferente. A equipe ainda não venceu e está com apenas dois pontos, desempenho que o coloca na penúltima posição do grupo A.
Prováveis Escalações
GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Everton; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho
YPIRANGA: Deivity; Muriel, Saimon, Diogo Silva e Felipe Ávila; Tárik, Clayton, Zotti; Jean Silva, Neto e Leilson. Técnico: Paulo Henrique Marques.

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