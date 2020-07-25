De olho na semifinal, Grêmio tenta a classificação diante do Ypiranga

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Na cidade de Eldorado do Sul, Grêmio e Ypiranga medem forças pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho, a partir das 11h (Horário de Brasília), no CT Hélio Dourado.O que está em jogo?

O duelo vale a vaga do Grêmio na semifinal do returno. Com 100% de aproveitamento, o Tricolor lidera a chave B, com 12 pontos. Caso ele deixe o gramado com o triunfo, a equipe de Renato Portaluppi carimba a sua vaga entre os quatro melhores.

Sem o pensamento de ‘descansar’ os jogadores, o Grêmio vai a campo com a mesma base que derrotou o Internacional no meio da semana.

Se o Tricolor sonha com a vaga, o Ypiranga entra com o espírito bem diferente. A equipe ainda não venceu e está com apenas dois pontos, desempenho que o coloca na penúltima posição do grupo A.

Prováveis Escalações

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Everton; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho