De olho na semifinal do Brasileirão de Aspirantes, atacante do Avaí avisa: 'Queremos o título neste ano'

Crédito: Roberto Zacarias / @zacariasfoto

O Avaí enfrentará, na quinta-feira (23), o Fortaleza, pela sexta e última rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A partida será às 15h, na Arena Ressacada, em Florianópolis, e, caso pontue, já estará classificado para a primeira semifinal da história do Avaí na competição.

Evergrande na lista: saiba clubes de futebol que são controlados por empresasO atacante Gustavo Simões falou o que espera da partida. O atleta foi destaque na campanha da Copa do Brasil Sub-20 e recentemente foi promovido ao Sub-23 para a segunda fase, onde está sendo titular.

- Estamos a um jogo do nosso segundo grande objetivo que é a classificação para a próxima fase. É claro que temos objetivos maiores na competição, mas são mais 90 minutos para jogarmos em alto nível contra uma forte equipe que vem crescendo na competição, mas estamos jogando em casa e vamos impor nosso jogo para se classificarmos. - explicou.

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O atleta de apenas 19 anos estreou pelo profissional no início do ano, no Campeonato Catarinense, contra o Joinville, quando fez o gol da vitória logo em seu primeiro toque na bola como atleta profissional.

Na oportunidade, Gustavo falou que quase parou de jogar futebol há cinco meses atrás. Mesmo assim, o garoto seguiu atuando e hoje é titular também da equipe Sub-23. Ele explicou a importância destes resultados para o Leão e para si mesmo.

- Podemos chegar a uma semifinal de Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que é uma coisa inédita para o clube e para mim também por ser meu primeiro ano disputando o campeonato. Eu já tinha tido a honra de participar da campanha da Copa do Brasil Sub-20 em que fomos até as semifinais da competição também, algo que só tinha acontecido uma vez na história do clube. Uma vitória deixa todos nós mais fortes para chegarmos no objetivo final. Temos uma equipe forte e queremos o título neste ano. - exaltou o atacante.

A situação do Avaí é tranquila. A equipe está três pontos à frente do Bahia, terceiro colocado, e depende apenas de um ponto para ir à semifinal. Mesmo assim, caso percam, o Tricolor de Aço ainda precisará ter ganho seu jogo por pelo menos quatro gols de diferença.