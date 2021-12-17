De olho na próxima temporada, Sammerson segue treinando forte no São Caetano

Sammerson é um volante jovem, que se destacou pelo seu bom desempenho no Linense e chegou no São Caetano em maio deste ano. Treinando com a equipe principal, o jogador de apenas 19 anos afirmou que está focado em evoluir cada vez mais em uma fase importante do desenvolvimento.- Tenho treinado forte para aperfeiçoar aquilo que tenho de melhor e melhorar aquilo que ainda não é tão bom para que quando eu ter a oportunidade eu consiga aproveitá-la da melhor forma - declarou.

Considerado um volante moderno, com boa visão de jogo, mas sem perder a agressividade na marcação, Sam, como também é conhecido, é um jogador que pode agregar nas duas fases do jogo, tanto defesa quanto ataque.

Mesmo com o fim da temporada no Azulão, ele garante que não vai aliviar na carga de treinos e segue focado em melhorar seu desempenho em 2022:

- Sou um cara dedicado, vou seguir treinando forte em casa e com os especialistas para manter a forma tanto física quanto técnica. O ano de 2022 promete ser longo e animador - concluiu.

Fã do jogo de Sergio Busquets, do Barcelona, o jogador chegou a ficar um período de testes no Santos e diz que levará esse aprendizado para o futuro.