De olho na Ponte, Chapecoense volta aos trabalhos

Crédito: Márcio Cunha/ACF

Se na terça-feira o elenco da Chapecoense fez greve por conta os salários atrasados, nesta quarta-feira o elenco de Umberto Louzer voltou aos trabalhos de olho na Ponte Preta, adversário da 36ª rodada da Série B.

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Com os problemas financeiros parcialmente quitados após o acordo com os dirigentes, o Verdão do Oeste vai com o que tem de melhor para cima da Macaca.

Uma das novidades do time deve ser o zagueiro Luiz Otávio, que foi liberado pelo departamento médico e deve começar o jogo entre os 11 titulares.

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