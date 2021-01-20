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futebol

De olho na Ponte, Chapecoense volta aos trabalhos

Elenco não trabalhou na última terça-feira por conta de atrasos nos salários do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 17:00

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 17:00

Crédito: Márcio Cunha/ACF
Se na terça-feira o elenco da Chapecoense fez greve por conta os salários atrasados, nesta quarta-feira o elenco de Umberto Louzer voltou aos trabalhos de olho na Ponte Preta, adversário da 36ª rodada da Série B.
+ VEJA A BRIGA DA CHAPECOENSE PELO TÍTULO DA SÉRIE B
Com os problemas financeiros parcialmente quitados após o acordo com os dirigentes, o Verdão do Oeste vai com o que tem de melhor para cima da Macaca.
Uma das novidades do time deve ser o zagueiro Luiz Otávio, que foi liberado pelo departamento médico e deve começar o jogo entre os 11 titulares.
+ Apostando na ousadia! Confira o time LANCE! para a 31ª rodada no Cartola
Confira a escalação: João Ricardo; Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Luiz Otávio e Roberto (Alan Ruschel); Willian Oliveira, Ronei e Denner; Paulinho Moccelin, Mike e Anselmo Ramon.

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